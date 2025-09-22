Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе

Без диеты, без спортзала: это упражнение обещает плоский живот всего за 4 минуты в день

2:52
Спорт

Сколько раз мы отказывались от попыток обрести плоский живот, потому что упражнения казались скучными, а строгие диеты изнуряли? Однако есть альтернатива, которая проще, чем мы себе представляем.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Ежедневные упражнения, не требующие ни оборудования, ни многочасовой подготовки, похоже, действительно меняют ситуацию.

Какие упражнения делают живот плоским?

Причина в упражнениях "ножницы" — "хлопающие" мышцы живота — заключается в том, что всего несколько минут упражнений в день могут изменить не только форму живота, но и весь силуэт.

В отличие от традиционных упражнений на пресс, это движение глубоко активирует мышцы-стабилизаторы. По словам специалистов, оно действует как "естественный пояс", поддерживая талию и способствуя улучшению осанки, укреплению мышц кора и уменьшению боли в спине.

Преимущества многогранны: более подтянутый торс, лучшая осанка, меньше дискомфорта в талии и, конечно же, более гармоничное тело, которое, в свою очередь, постепенно обретает уверенность в себе.

Самое приятное? Не требуются длительные тренировки. Достаточно одного-двух подходов в день, если выполнять их систематически. Как объясняют эксперты, на начальном этапе важна не продолжительность упражнения, а регулярность его повторения. Первые результаты можно увидеть уже через несколько недель, если придерживаться привычного распорядка дня.

Эта программа приобрела особую популярность благодаря аккаунту блогера, где для максимальной эффективности рекомендуется уделять тренировкам 4 минуты в день.

Техника выполнения:

  1. Лягте на спину, подложив руки под ягодицы и вытянув ноги на несколько сантиметров над полом.
  2. Из этого положения начните совершать попеременные, небольшие и быстрые движения ногами, словно парите в воздухе.
  3. Секрет в том, чтобы держать корпус напряженным, а поясницу — прижатой к полу.
  4. Выполняйте упражнение 10 секунд, сделайте паузу на 10 секунд и повторите.

"Необязательно изнурять себя в спортзале или лишать себя еды, чтобы увидеть результаты", — отмечает известный тиктокер. "Просто включите это упражнение в свой распорядок дня и сочетайте его со сбалансированным питанием".

И действительно, как бы просто это ни звучало, этот вид упражнений мобилизует все мышцы кора — и всего несколько минут в день могут оказаться эффективнее часов классической гимнастики.

Если хотите разнообразить тренировку, можно добавить вариации, такие как планка или классические скручивания. Но одних только махов ногами, кажется, достаточно, чтобы добиться изменений — буквально с пола.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.