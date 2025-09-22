Без диеты, без спортзала: это упражнение обещает плоский живот всего за 4 минуты в день

Сколько раз мы отказывались от попыток обрести плоский живот, потому что упражнения казались скучными, а строгие диеты изнуряли? Однако есть альтернатива, которая проще, чем мы себе представляем.

Ежедневные упражнения, не требующие ни оборудования, ни многочасовой подготовки, похоже, действительно меняют ситуацию.

Какие упражнения делают живот плоским?

Причина в упражнениях "ножницы" — "хлопающие" мышцы живота — заключается в том, что всего несколько минут упражнений в день могут изменить не только форму живота, но и весь силуэт.

В отличие от традиционных упражнений на пресс, это движение глубоко активирует мышцы-стабилизаторы. По словам специалистов, оно действует как "естественный пояс", поддерживая талию и способствуя улучшению осанки, укреплению мышц кора и уменьшению боли в спине.

Преимущества многогранны: более подтянутый торс, лучшая осанка, меньше дискомфорта в талии и, конечно же, более гармоничное тело, которое, в свою очередь, постепенно обретает уверенность в себе.

Самое приятное? Не требуются длительные тренировки. Достаточно одного-двух подходов в день, если выполнять их систематически. Как объясняют эксперты, на начальном этапе важна не продолжительность упражнения, а регулярность его повторения. Первые результаты можно увидеть уже через несколько недель, если придерживаться привычного распорядка дня.

Эта программа приобрела особую популярность благодаря аккаунту блогера, где для максимальной эффективности рекомендуется уделять тренировкам 4 минуты в день.

Техника выполнения:

Лягте на спину, подложив руки под ягодицы и вытянув ноги на несколько сантиметров над полом. Из этого положения начните совершать попеременные, небольшие и быстрые движения ногами, словно парите в воздухе. Секрет в том, чтобы держать корпус напряженным, а поясницу — прижатой к полу. Выполняйте упражнение 10 секунд, сделайте паузу на 10 секунд и повторите.

"Необязательно изнурять себя в спортзале или лишать себя еды, чтобы увидеть результаты", — отмечает известный тиктокер. "Просто включите это упражнение в свой распорядок дня и сочетайте его со сбалансированным питанием".

И действительно, как бы просто это ни звучало, этот вид упражнений мобилизует все мышцы кора — и всего несколько минут в день могут оказаться эффективнее часов классической гимнастики.

Если хотите разнообразить тренировку, можно добавить вариации, такие как планка или классические скручивания. Но одних только махов ногами, кажется, достаточно, чтобы добиться изменений — буквально с пола.

