Простое упражнение, которое одновременно расслабляет спину и качает пресс

4:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сгибания-разгибания сидя — простое, но эффективное упражнение, которое помогает одновременно расслабить поясницу и укрепить мышцы кора. Его можно включать в разминку, основную часть или заминку, а при правильной технике оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Всё, что требуется, — коврик и несколько минут времени.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Спортивная одежда

Зачем выполнять упражнение

Это движение воздействует сразу на две зоны: мышцы спины и мышцы живота. При упоре на руки нагрузка смещается на разгибатели спины, при минимальной поддержке рук активнее работает пресс. Таким образом, одно упражнение позволяет и укрепить корпус, и улучшить осанку, и научиться контролировать тело в статике и динамике.

Сравнение положений рук

Положение рук Основная нагрузка Кому подходит Руками держимся за колени Разгибатели позвоночника, ромбовидные мышцы Новичкам, людям с проблемами поясницы Руки перед собой Пресс как стабилизатор, мышцы кора Тем, кто хочет усложнить задачу и увеличить нагрузку

Советы шаг за шагом

Сядьте на коврик, слегка согните колени и поставьте стопы на пол. Возьмитесь ладонями за ноги под коленями и отклоните корпус назад так, чтобы плечи ушли дальше таза. Поясница при этом немного прогибается, грудь тянется вперёд. На выдохе, сохраняя руки прямыми, согните спину — почувствуйте растяжение между лопатками. На вдохе сведите и опустите лопатки, направьте таз на себя и вернитесь в исходное положение. Повторите 8-12 раз, выполняя движения медленно и контролируемо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком сильно округлять поясницу.

Последствие: перегрузка позвоночника и дискомфорт.

Альтернатива: держите лёгкий прогиб в пояснице, контролируя положение таза.

Ошибка: помогать себе руками слишком активно.

Последствие: нагрузка уходит со стабилизаторов, пресс почти не работает.

Альтернатива: используйте руки минимально или держите их перед собой.

Ошибка: выполнять рывками.

Последствие: снижается эффект, растёт риск травмы.

Альтернатива: делайте медленно, концентрируясь на ощущениях.

Ошибка: задерживать дыхание.

Последствие: падает эффективность упражнения, возникает усталость.

Альтернатива: соблюдайте ритм "выдох при сгибании, вдох при возвращении".

А что если…

Если хочется усложнить упражнение, уберите руки с ног и вытяните их перед собой. Так пресс включается активнее, а спина должна удерживать ровное положение дольше. Ещё один вариант — удерживать позу с разведёнными руками, превращая движение в статическую тренировку на баланс.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Можно выполнять дома без оборудования Требует концентрации и контроля Подходит для разминки, заминки и основной части Неправильная техника может перегрузить поясницу Одновременно задействует спину и пресс Для заметного эффекта нужно регулярное выполнение Укрепляет мышцы кора Первое время может вызывать дискомфорт между лопатками

FAQ

Сколько повторений делать?

Оптимально 1-3 подхода по 8-12 повторений или по 1 минуте в интервальном режиме.

Можно ли выполнять упражнение каждый день?

Да, так как нагрузка умеренная и не требует восстановления, но лучше чередовать с другими движениями для кора.

Подходит ли упражнение при проблемах с поясницей?

Да, если техника правильная и нет противопоказаний. Важно проконсультироваться с врачом.

Что лучше: включать в разминку или основную часть?

Можно и туда, и туда: в начале — для подготовки мышц, в середине — для нагрузки, в конце — для расслабления.

Мифы и правда

Миф: упражнение слишком лёгкое и неэффективное.

Правда: при минимальной поддержке рук пресс работает в статике очень интенсивно.

Миф: оно подходит только для разминки.

Правда: усложнённый вариант можно использовать в основной части силовой тренировки.

Миф: укрепить пресс можно только скручиваниями.

Правда: сгибания-разгибания сидя отлично тренируют мышцы кора как стабилизаторы.