В роли тренера и духовника: как батюшка из Крыма удивил участников молодежного турнира в Петербурге

На соревнованиях в Санкт-Петербурге, посвящённых памяти святого князя Александра Невского, сборную Крыма сопровождал иерей Дмитрий Чкана. И хотя поначалу дети встретили его настороженно, вскоре они приняли священника как тренера и наставника.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети и спорт

Турнир и его масштабы

Соревнования прошли в третий раз и собрали более двух тысяч участников. Были представлены все регионы России, а также команды из Египта, Гагаузии, Индонезии и Беларуси, сообщает argumenti.ru.

Дмитрий Чкана, возглавляющий комитет по спорту крымской митрополии, отметил, что помимо тренеров команды сопровождали духовники. В девяти случаях из десяти это были православные священники, но участвовали и наставники мусульманских команд.

Как дети приняли батюшку

Поначалу присутствие священника вызвало у спортсменов недоумение. Но в дороге отношения изменились:

"Некоторые отнеслись вначале с опаской, не понимая, что происходит. Но по дороге мы познакомились, и когда я облачался, то уже воспринимали хорошо, воспринимали как тренера", — сказал иерей Дмитрий Чкана.

Любопытно, что спортсмены-мусульмане знали житие святого Александра Невского лучше, чем многие дети из православных семей.

Советы шаг за шагом

Включайте культурные и духовные элементы в спортивные программы. Создавайте диалог между спортсменами разных конфессий. Объясняйте детям ценность духовного наставника ещё до поездки.

А что если…

…духовников не будет в спортивных командах? Тогда дети получат только физическую подготовку, но упустят важный элемент воспитания, связанный с моральной поддержкой, уважением к традициям и истории.

Плюсы и минусы

Плюсы: духовная поддержка, воспитание нравственных ценностей, объединение разных конфессий.

Минусы: возможное недопонимание на первых этапах, необходимость дополнительной адаптации.

FAQ

Все ли спортсмены положительно реагируют на священников?

Нет, поначалу бывает настороженность, но со временем дети привыкают.

Участвуют ли духовники только из православной церкви?

Нет, есть и наставники других религий, например ислама.

Зачем нужен духовник в команде?

Чтобы поддерживать детей морально, укреплять дух и знакомить с культурными традициями.

Мифы и правда

Миф: духовники нужны только в церковных мероприятиях.

Правда: они помогают и в спорте, где важна моральная поддержка.