Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водительское удостоверение превращается в элитный клуб: автошколы роняют доступность
Модная осень шагает с каблука: 6 пар, без которых ваш гардероб обречён на провал
Золотой дракон Азии: причины, по которым туристы со всего мира возвращаются сюда снова
Искусственный интеллект готовит волну обманов: впереди годы хитрых атак
Фанаты в шоке: Волан-де-Морт может изменить пол в новом сериале по Гарри Поттеру
Гости на пороге, а в холодильнике пусто: этот пирог спасёт репутацию любой хозяйки
Ломкие и сухие пряди исчезнут: этот уникальный источник витамина B оживит даже самые ломкие пряди
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей

Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте

Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, что будет, если завести автомобиль и тут же разогнать его до максимальной скорости? Детали двигателя не успеют смазаться, а механизмы — разогреться. Такой эксперимент приведёт к поломке намного быстрее, чем при бережной эксплуатации. То же самое происходит и с нашим телом, если тренироваться без разминки. Давайте подробно разберёмся, зачем нужен этот этап, как он влияет на мышцы, суставы и общее самочувствие.

Разминка перед тренировкой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разминка перед тренировкой

Зачем нужна разминка

Организм в состоянии покоя работает в щадящем режиме: сердце бьётся размеренно, кровь движется медленно, мышцы находятся в расслабленном состоянии. Если внезапно нагружать тело тяжёлыми упражнениями, оно получит стресс, который скажется и на связках, и на сердце.

Разминка выполняет роль "прогрева": мышцы становятся эластичнее, суставы получают дополнительную смазку, дыхание и сердечный ритм постепенно переходят в рабочий режим. Благодаря этому снижается риск травм, повышается эффективность самой тренировки, а психологически человеку легче включиться в процесс.

Советы шаг за шагом: как правильно разминаться

  1. Начните с лёгкого кардио: бег на месте, скакалка, велотренажёр или просто быстрый шаг (1-2 минуты).

  2. Перейдите к суставной гимнастике: вращения руками, ногами, наклоны головы, круговые движения плечами.

  3. Добавьте динамическую растяжку: махи ногами, выпады, приседания с неполной амплитудой.

  4. Разогрейте именно те мышцы, которые будут работать интенсивнее всего на тренировке. Например, перед велозаездом — больше внимания икрами и бёдрам.

  5. Завершите разминку короткой паузой (полминуты-минута), чтобы дыхание чуть восстановилось.

Общая длительность — от 5 до 10 минут. Этого достаточно, чтобы организм перешёл в активный режим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать тренировку без разогрева.
    Последствие: травмы связок и суставов, головокружение.
    Альтернатива: универсальная разминка на всё тело (кардио + суставная гимнастика + растяжка).

  • Ошибка: ограничиваться только растяжкой.
    Последствие: мышцы не получают нужного кровотока, нагрузка воспринимается тяжелее.
    Альтернатива: комбинировать растяжку с динамическими движениями.

  • Ошибка: слишком длительная и изнуряющая разминка.
    Последствие: усталость ещё до начала основной тренировки.
    Альтернатива: 5-10 минут умеренной активности.

А что если…

А что если у вас совсем мало времени? Даже 3-4 минуты разминки лучше, чем ничего. Быстрые махи руками и ногами, несколько приседаний и наклонов помогут телу хотя бы частично включиться в работу.

А если вы тренируетесь дома без оборудования? Используйте обычные предметы: стул для махов ногами, коврик для растяжки, или просто пространство комнаты для прыжков и бега на месте.

Плюсы и минусы разминки

Плюсы Минусы
Снижает риск травм Требует дополнительных минут
Повышает эффективность тренировки Иногда воспринимается как "лишний этап"
Улучшает концентрацию и внимание При неправильном подходе может утомить
Поддерживает здоровье суставов и сердца Нужно знать базовую технику

FAQ

Как выбрать разминку под конкретную тренировку?
Сосредоточьтесь на мышцах, которые будут активно работать. Перед бегом — ноги, перед жимами — плечи и руки. Но полностью исключать другие зоны нельзя.

Сколько стоит оборудовать место для разминки дома?
Минимально — ничего. Достаточно коврика. Дополнительно можно приобрести скакалку (от 300 руб.), эспандер (от 500 руб.) или фитнес-резинки.

Что лучше — статическая или динамическая разминка?
Для подготовки к тренировке эффективнее динамическая: движения с амплитудой и лёгким кардио. Статическая подходит больше для заминки и растяжки после нагрузки.

Мифы и правда

  • Миф: разминка нужна только профессиональным спортсменам.
    Правда: разогрев снижает риск травм у любого человека, независимо от уровня подготовки.

  • Миф: чем дольше разминка, тем лучше.
    Правда: оптимальное время 5-10 минут. Больше — не значит полезнее.

  • Миф: если тело уже "тёплое" (например, летом на жаре), разминка не нужна.
    Правда: даже при высокой температуре мышцы и суставы требуют включения в работу.

3 интересных факта

  1. При разминке температура мышц повышается всего на 1-2 градуса, но этого достаточно для увеличения эластичности.

  2. В состоянии покоя лишь часть капилляров в мышцах активна. Разминка "включает" дополнительные сосуды, улучшая кровоснабжение.

  3. Многие восточные практики (йога, цигун) веками использовали аналог разминки — плавные движения и дыхательные упражнения.

Исторический контекст

Традиция разминаться перед физическими упражнениями возникла ещё в античной Греции. Перед состязаниями атлеты разогревали тело с помощью лёгкого бега и растирания маслами. В средние века воины перед боем делали разминку с оружием — махи мечом, выпады, прыжки. Современный спорт лишь закрепил эти практики в научной форме, объяснив их с точки зрения физиологии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Популярное
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху

Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.

Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень
Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков
Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.