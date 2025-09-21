Коллаген против сыворотки: какой белок реально укрепляет сухожилия и мышцы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Коллаген давно ассоциируется с красотой кожи и здоровьем суставов, но в последние годы его всё чаще обсуждают в спортивной среде. Пептиды коллагена - это форма белка, получаемая гидролизом: длинные цепочки распадаются на мелкие фрагменты, которые легче усваиваются. Добавки позиционируют как средство для восстановления соединительной ткани и снижения мышечной боли.

Жим лёжа в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жим лёжа в спортзале

Зачем он нужен

Коллаген входит в состав кожи, костей, сухожилий и связок. Недавние работы показали, что регулярный приём добавок может увеличивать толщину сухожилий. Более плотная структура позволяет им запасать эластичную энергию, что повышает силу движений и снижает риск травм.

Новое исследование 2025 года

В марте 2025 года группа учёных провела 12-недельное исследование с участием мужчин среднего возраста. Участники дважды в неделю выполняли силовые тренировки для нижней части тела и принимали либо плацебо, либо 30 г гидролизованного коллагена с витамином С.

Результат: у группы с коллагеном толщина надколенного сухожилия увеличилась заметно сильнее, чем у группы с плацебо. Также выросли показатели крутящего момента и другие метрики силы.

Критика и ограничения

Исследование не включало третью группу с другим источником белка, например сывороткой. Поэтому сложно сказать, связано ли улучшение именно с коллагеном или в целом с увеличением потребления белка и наличием витамина С.

Ранее сравнение сывороточного протеина и коллагена показало: оба положительно влияют на соединительную ткань, но сыворотка сильнее стимулирует рост мышц за счёт аминокислотного профиля.

Коллаген против сыворотки: сравнение

Характеристика Коллаген Сывороточный протеин
Основные аминокислоты Пролин, гидроксипролин Лейцин, BCAA, незаменимые
Влияние на мышцы Слабое Сильное
Влияние на сухожилия Есть данные о росте толщины Схожие данные, но больше исследований
Биодоступность Высокая Очень высокая (почти 100%)
Доказательность Ограниченные новые данные Подтверждено десятками исследований

Важно перед приёмом добавок

Хотя исследования показывают возможную пользу пептидов коллагена, любая добавка должна подбираться индивидуально. Реакция организма зависит от общего состояния здоровья, рациона и уровня физической активности.

Перед тем как включать в рацион коллаген, сывороточный протеин или любую другую белковую добавку, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания, травмы или противопоказания.

Такая консультация поможет избежать ошибок, подобрать оптимальную дозу и сэкономить на добавках, которые могут быть неэффективны именно для вас.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Поддержка сухожилий и связок Слабое влияние на мышцы
Легко усваивается Ограниченные исследования
Может снижать мышечную боль Дороже других белков
Подходит для восстановления после травм Требует сочетания с витамином С

FAQ

Можно ли заменить коллаген сывороткой?
Для мышц — да. Для соединительной ткани данные ограничены, но сыворотка тоже показывает положительный эффект.

Сколько коллагена нужно в день?
В исследованиях использовали дозы около 30 г.

Когда лучше принимать?
Вместе с витамином С и ближе к тренировке для оптимального синтеза соединительной ткани.

Мифы и правда

Миф: коллаген — бесполезный белок.
Правда: новые данные показывают его пользу для сухожилий.

Миф: коллаген эффективнее сыворотки для мышц.
Правда: сывороточный протеин остаётся "золотым стандартом" для роста мышечной массы.

Миф: все белки одинаковы.
Правда: аминокислотный состав и биологическая ценность сильно различаются.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
