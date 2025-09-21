Коллаген против сыворотки: какой белок реально укрепляет сухожилия и мышцы

Коллаген давно ассоциируется с красотой кожи и здоровьем суставов, но в последние годы его всё чаще обсуждают в спортивной среде. Пептиды коллагена - это форма белка, получаемая гидролизом: длинные цепочки распадаются на мелкие фрагменты, которые легче усваиваются. Добавки позиционируют как средство для восстановления соединительной ткани и снижения мышечной боли.
Коллаген входит в состав кожи, костей, сухожилий и связок. Недавние работы показали, что регулярный приём добавок может увеличивать толщину сухожилий. Более плотная структура позволяет им запасать эластичную энергию, что повышает силу движений и снижает риск травм.
В марте 2025 года группа учёных провела 12-недельное исследование с участием мужчин среднего возраста. Участники дважды в неделю выполняли силовые тренировки для нижней части тела и принимали либо плацебо, либо 30 г гидролизованного коллагена с витамином С.
Результат: у группы с коллагеном толщина надколенного сухожилия увеличилась заметно сильнее, чем у группы с плацебо. Также выросли показатели крутящего момента и другие метрики силы.
Исследование не включало третью группу с другим источником белка, например сывороткой. Поэтому сложно сказать, связано ли улучшение именно с коллагеном или в целом с увеличением потребления белка и наличием витамина С.
Ранее сравнение сывороточного протеина и коллагена показало: оба положительно влияют на соединительную ткань, но сыворотка сильнее стимулирует рост мышц за счёт аминокислотного профиля.
|Характеристика
|Коллаген
|Сывороточный протеин
|Основные аминокислоты
|Пролин, гидроксипролин
|Лейцин, BCAA, незаменимые
|Влияние на мышцы
|Слабое
|Сильное
|Влияние на сухожилия
|Есть данные о росте толщины
|Схожие данные, но больше исследований
|Биодоступность
|Высокая
|Очень высокая (почти 100%)
|Доказательность
|Ограниченные новые данные
|Подтверждено десятками исследований
Хотя исследования показывают возможную пользу пептидов коллагена, любая добавка должна подбираться индивидуально. Реакция организма зависит от общего состояния здоровья, рациона и уровня физической активности.
Перед тем как включать в рацион коллаген, сывороточный протеин или любую другую белковую добавку, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания, травмы или противопоказания.
Такая консультация поможет избежать ошибок, подобрать оптимальную дозу и сэкономить на добавках, которые могут быть неэффективны именно для вас.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка сухожилий и связок
|Слабое влияние на мышцы
|Легко усваивается
|Ограниченные исследования
|Может снижать мышечную боль
|Дороже других белков
|Подходит для восстановления после травм
|Требует сочетания с витамином С
Можно ли заменить коллаген сывороткой?
Для мышц — да. Для соединительной ткани данные ограничены, но сыворотка тоже показывает положительный эффект.
Сколько коллагена нужно в день?
В исследованиях использовали дозы около 30 г.
Когда лучше принимать?
Вместе с витамином С и ближе к тренировке для оптимального синтеза соединительной ткани.
Миф: коллаген — бесполезный белок.
Правда: новые данные показывают его пользу для сухожилий.
Миф: коллаген эффективнее сыворотки для мышц.
Правда: сывороточный протеин остаётся "золотым стандартом" для роста мышечной массы.
Миф: все белки одинаковы.
Правда: аминокислотный состав и биологическая ценность сильно различаются.
