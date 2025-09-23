Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте
Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает
Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике
Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли
Банка-провокатор: гости забывают про всё ради этих огненных помидоров
Полив по часам или по интуиции: что выбирают садоводы, у которых цветы живут дольше
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее
6 метров чистого аппетита: почему питон отрыгнул остатки оленя

Утяжелители для ходьбы: как обычные прогулки превратятся в эффективную тренировку

3:58
Спорт

Алгоритм TikTok снова удивляет: в тренде — видео с людьми, которые всего за месяц демонстрируют впечатляющие результаты "до" и "после" благодаря обычной ходьбе. Но не просто ходьбе, а прогулкам с утяжелителями на запястьях и лодыжках.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Это кажется идеальным решением: не нужно покупать абонемент в зал, изнурять себя сложными тренировками — просто гуляй, но с дополнительной нагрузкой. Но так ли это безопасно и эффективно? Разбираемся с экспертом.

В чем польза ходьбы с утяжелителями?

Утяжелители для запястий и лодыжек — не новинка, но теперь они вышли за пределы спортзалов. Пользователи, опробовавшие метод, сообщают о потере до 2 кг за месяц, подтянутом животе, укрепленных ногах и улучшении осанки. Некоторые даже переходят на утяжеляющие жилеты для большей эффективности.

"Утяжелители при правильном использовании дают множество преимуществ. Они создают дополнительное усилие, увеличивая расход энергии. По сути, они позволяют сжигать больше калорий, просто ходя обычной походкой. Они также укрепляют ноги и руки", — подтверждает тренер Хуан Руис Лопес.

Как правильно использовать утяжелители? 4 ключевых правила

Главная ошибка — нацепить максимальный вес и отправиться в долгий поход в духе "чем больнее, тем полезнее". Это прямой путь к травмам.

  1. Начинайте постепенно. Если вы новичок, начните с утяжелителей весом 0,5-1 кг. При среднем уровне подготовки можно начать с 1,5-2 кг. Телу нужно время для адаптации.

  2. Выбирайте регулируемые модели. Это позволит плавно увеличивать нагрузку без необходимости покупать новые снаряды.

  3. Начните с ровной поверхности. Первые прогулки с весом совершайте по плоскому рельефу (парковые дорожки, набережные) и через день, давая мышцам восстановиться.

  4. Прислушивайтесь к телу. Любой дискомфорт в суставах, коленях или спине — сигнал немедленно снизить вес или прекратить тренировку.

"Чрезмерный или неравномерный вес может изменить механику походки, что приведёт к травмам нижних конечностей или плеч", — предупреждает Лопес.

Можно ли бегать с утяжелителями на ногах?

Категорически нет. Бег с утяжелителями на лодыжках — крайне травмоопасная практика.

Бег с утяжелителями на лодыжках может быть вреден, поскольку это чревато чрезмерной нагрузкой на суставы, объясняет эксперт. Мы перегружаем мышцы, затрудняем естественное движение ног, рискуя получить травмы лодыжки, колена и спины.

Если очень хочется добавить нагрузку при беге, единственным относительно безопасным вариантом тренер называет утяжеляющий жилет, который равномерно распределяет вес по корпусу и не нарушает биомеханику движений.

Кому подойдет этот метод?

  • Новичкам в фитнесе, которые хотят мягко начать тренировки.

  • Тем, кто ищет низкоударную нагрузку (например, при проблемах с суставами, но только после консультации с врачом!).

  • Опытным спортсменам для разнообразия кардиотренировок.

Ходьба с утяжелителями — это действительно рабочий способ повысить эффективность обычной прогулки, помочь сбросить вес и укрепить мышцы. Но ключ к успеху и безопасности — в постепенном и осознанном подходе.

Начните с малого, прислушивайтесь к своему телу и не гонитесь за рекордами. И помните: если ваша цель — серьезное похудение или набор мышечной массы, одной ходьбы будет недостаточно — нужен комплексный подход с силовыми тренировками и правильным питанием, напоминает итальянский Vogue.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Последние материалы
Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте
Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает
Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике
Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли
Банка-провокатор: гости забывают про всё ради этих огненных помидоров
Полив по часам или по интуиции: что выбирают садоводы, у которых цветы живут дольше
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
Утяжелители для ходьбы: как обычные прогулки превратятся в эффективную тренировку
Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее
6 метров чистого аппетита: почему питон отрыгнул остатки оленя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.