Тип фигуры яблоко: вот почему качать пресс бесполезно, а может быть даже и вредно

Спорт

Худые ноги и руки, но упрямый жирок на талии — узнаете себя? Это классический портрет фигуры "яблоко", и запросы у ее обладательниц обычно одинаковые: "как накачать пресс" и "как убрать живот". Однако спешим вас удивить: качая пресс, вы не только не решите проблему, но и можете усугубить ее, увеличив объем талии за счет гипертрофии мышц под слоем жира.

Интервальные тренировки

Но дело не только в эстетике. Исследования показывают, что такой тип фигуры связан с серьезными рисками для здоровья. По сравнению с "грушами", у "яблок":

На 12% выше риск рака толстой кишки.

На 40% выше вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Виной всему — висцеральный жир. Это не просто мягкая прослойка под кожей, а активная ткань, которая обволакивает внутренние органы, провоцируя воспаление, нарушая их работу и повышая риски инфарктов, инсультов, гипертонии и диабета 2-го типа.

Почему нельзя похудеть локально?

Многие ошибочно полагают, что, качая пресс, они сожгут жир именно в этой области. Это миф, цитирует тренера издание Today.

"Нельзя похудеть локально. Нельзя тренировать одну часть тела и ожидать, что там исчезнет жир или появится рельеф. Организм будет терять жир равномерно по мере снижения его общего процента в организме", — объясняет эксперт по фитнесу Даниэль Грей.

Что же действительно работает?

Ключ к подтянутой фигуре и уменьшению живота — не изнурительные скручивания, а комплексный подход.

Силовые тренировки — основа основ. Это лучший способ борьбы с висцеральным жиром. Работа с весами (гантелями, штангой, гирями) или с собственным весом: Наращивает сухую мышечную массу, которая повышает основной метаболизм (вы сжигаете больше калорий даже в состоянии покоя).

Запускает эффект "дожигания" калорий (EPOC), когда организм продолжает тратить энергию на восстановление еще долго после тренировки.

Улучшает чувствительность к инсулину и повышает уровень гормона роста и тестостерона, что оптимизирует метаболизм жиров в долгосрочной перспективе. Не забывайте о кардио. Бег, плавание, велосипед или интенсивная ходьба незаменимы для здоровья сердечно-сосудистой системы и создания дефицита калорий. Главное правило: не заменять силовые кардио, а грамотно их комбинировать. Правильное питание с акцентом на белок. Никакие тренировки не помогут, если вы питаетесь с избытком калорий. Достаточное количество белка (мясо, рыба, яйца, творог, бобовые) очень важно для сохранения мышечной массы во время похудения и чувства сытости. Растяжка — обязательный ритуал. Тренер напоминает о важности разминки и заминки. Растяжка готовит мышцы к нагрузке, повышает гибкость и значительно снижает риск травм.

Какие тренировки считаются силовыми?

Не обязательно тягать железо в зале. Силовая нагрузка — это любая деятельность, где мышцы работают против сопротивления:

Упражнения с резинками-эспандерами.

Функциональный тренинг с весом собственного тела (отжимания, приседания, выпады).

Йога (хатха, аштанга, аэройога) — многие стили отлично укрепляют мышечный корсет.

Пилатес.

Забудьте о мечтах "похудеть в животе". Ваша цель — снизить общий процент жира в организме с помощью стратегии, основанной на силовых тренировках, смарт-кардио и сбалансированном питании. Это не только преобразит вашу фигуру, но и, что самое главное, значительно улучшит ваше здоровье.