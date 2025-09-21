Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом
Лысая дуга превращает лицо в пустыню: верните бровям жизнь без салонных процедур

Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики

Спорт

Крепкий пресс — это не только эстетика, но и важная основа для здоровья позвоночника, устойчивости корпуса и правильной осанки. В этом комплексе собраны упражнения, которые задействуют прямую, косые и поперечную мышцы живота.

Фитнес контроль
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес контроль

Для занятий понадобится коврик, лёгкие гантели (1-2 кг) и ролл для миофасциального релиза. Большинство упражнений выполняется в интервальном формате: 60 секунд работы, 20 секунд отдыха. Один круг включает все упражнения, всего выполняется 3 круга.

Разминка

Перед основной нагрузкой рекомендуется активировать дыхание и мягко разогреть позвоночник. Подойдёт упражнение "волна спиной":

  1. Встаньте в позу ребёнка — таз на пятках, лоб касается пола, руки вытянуты вперёд.

  2. На выдохе медленно двигайтесь вперёд, перенося вес на руки и скругляя спину.

  3. Дойдите до упора на коленях и ладонях, поясница остаётся в естественном положении.

  4. На вдохе выполните лёгкий прогиб, затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 8-12 повторений в спокойном темпе.

Основной блок упражнений

1. "Мёртвый жук"

Классика для тренировки стабилизации корпуса.

— Лягте на спину, вытяните руки вверх, ноги согните под углом 90°.
— На вдохе опустите правую руку и левую ногу к полу, удерживая поясницу прижатой.
— На выдохе вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

2. "Русалка"

Отлично включает косые мышцы живота.

— Встаньте на правое колено, левую ногу вытяните вбок.
— Разведите руки параллельно полу.
— На вдохе потянитесь правой рукой к полу, корпус наклоните вправо.
— На выдохе вернитесь обратно.

3. Динамичная планка с роллом

Упражнение совмещает статическую и динамическую нагрузку.

— Встаньте в планку на ладонях, голени расположите на ролле.
— На выдохе подтяните колени к груди, напрягая пресс.
— На вдохе вернитесь в исходное положение.

4. Боковые наклоны с гантелями

Тренируют косые мышцы и улучшают подвижность позвоночника.

— Встаньте прямо, гантели в руках.
— На вдохе наклонитесь влево, удерживая корпус ровным.
— На выдохе напрягите боковые мышцы и вернитесь обратно.

5. Ротации с гантелью стоя

Позволяют проработать мышцы в функциональном положении.

— Встаньте прямо, стопы на ширине таза, гантель держите у груди.
— На вдохе поверните корпус вправо, отводя руку назад.
— На выдохе вернитесь в центр.

Заминка

Чтобы снять нагрузку и сбалансировать работу мышц, выполните сгибания-разгибания позвоночника с гантелью:

— Встаньте прямо, возьмите гантель.
— На вдохе потянитесь руками вверх.
— На выдохе опустите локти, слегка согните спину, напрягая пресс.
— На следующем вдохе вернитесь в исходное положение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Выполнять планку с прогибом → перегрузка поясницы → удерживайте нейтральное положение.
— Наклоняться рывками → риск травмы → двигайтесь медленно и плавно.
— Бросать гантели в конце → потеря контроля → завершайте движение аккуратно.

А что если…

…заниматься без гантелей? Комплекс остаётся эффективным, можно использовать вес собственного тела. Для усложнения подойдут эластичные ленты или бутылки с водой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Комплексная нагрузка на пресс Требуется ролл и гантели
Подходит для дома и зала Интервальный формат утомляет
Разнообразие упражнений Нужна внимательная техника
Улучшает осанку и баланс Не рекомендуется при травмах спины

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять?
2-3 раза достаточно, можно чередовать с кардио или йогой.

Можно ли делать босиком?
Да, главное — стабильное покрытие.

Сколько длится тренировка?
В среднем 30-35 минут с учётом разминки и заминки.

Мифы и правда

Миф: пресс тренируется только скручиваниями.
Правда: важнее функциональные упражнения, включающие стабилизацию.

Миф: для пресса нужны сотни повторений.
Правда: эффективность зависит от правильной техники и времени под нагрузкой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Домашние животные
Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Красный фейерверк на грядке: последние томаты выстрелят спелостью перед заморозками
Никогда не будет прежним: вот что нужно вашему болоньезе для ресторанного вкуса
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Флакон вместо пластической хирургии: секретный алгоритм хранения и применения витамина С для кожи
Больше, чем просто самолёты: Россия создаёт авиацию от А до Я
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Хватит винить себя: психологический барьер и долги — как выбраться из замкнутого круга
Сверхзарядка мышц: как работает процесс, который долго считали спортивным мифом
Лысая дуга превращает лицо в пустыню: верните бровям жизнь без салонных процедур
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.