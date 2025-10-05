Мышечная боль после занятий: сигнал здоровья или тихий разрушитель тела, который нельзя игнорировать

Каждый, кто хоть раз возвращался в спортзал после перерыва или пробовал новые упражнения, знает это ощущение — мышцы будто "ноют" и напоминают о себе несколько дней подряд. Но стоит ли переживать из-за такой боли?
Ревматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями" пояснил, что мышечная боль после физической активности — это естественный процесс. Обычно дискомфорт появляется через 12-24 часа, достигает максимума на 2-3 сутки и исчезает примерно за неделю.
Долгое время считалось, что причина боли кроется в накоплении молочной кислоты. Но современные исследования говорят о другом. По словам Аржакова, за этим состоянием стоит микроповреждение мышечных волокон и их воспаление. Более того, подобные ощущения могут возникать даже без травмирования тканей — из-за активации особых биохимических реакций во время нагрузки.
Главная рекомендация врача проста: дать телу восстановиться. На те же мышцы лучше не давать серьёзную нагрузку в течение 2-3 дней, а если боль выражена — сделать паузу до недели.
Интересно, что на состояние мышц влияет не только спорт, но и психология. Ранее реабилитолог, нейрофизиолог Юрий Корюкалов отмечал: сильный стресс способен существенно замедлить рост мышечной массы.
Чтобы минимизировать неприятные ощущения после занятий, стоит заранее подготовить мышцы к нагрузке:
Правильное питание и достаточное потребление жидкости помогают мышцам быстрее восстанавливаться. Белки и аминокислоты поддерживают регенерацию волокон, а вода способствует выведению продуктов обмена и снижает воспаление.
Чтобы мышцы чувствовали себя лучше, можно использовать мягкие методы: лёгкая растяжка, прогулка или спокойное кардио помогают разогнать кровь и ускорить восстановление. Тёплый душ или ванна расслабят ткани, а контрастные процедуры усилят кровообращение. Главное — не перегружать организм и слушать свои ощущения.
