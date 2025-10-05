Мышечная боль после занятий: сигнал здоровья или тихий разрушитель тела, который нельзя игнорировать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Каждый, кто хоть раз возвращался в спортзал после перерыва или пробовал новые упражнения, знает это ощущение — мышцы будто "ноют" и напоминают о себе несколько дней подряд. Но стоит ли переживать из-за такой боли?

Боковые наклоны для спины и пресса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боковые наклоны для спины и пресса

Нормальная реакция организма

Ревматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями" пояснил, что мышечная боль после физической активности — это естественный процесс. Обычно дискомфорт появляется через 12-24 часа, достигает максимума на 2-3 сутки и исчезает примерно за неделю.

Не молочная кислота

Долгое время считалось, что причина боли кроется в накоплении молочной кислоты. Но современные исследования говорят о другом. По словам Аржакова, за этим состоянием стоит микроповреждение мышечных волокон и их воспаление. Более того, подобные ощущения могут возникать даже без травмирования тканей — из-за активации особых биохимических реакций во время нагрузки.

Как помочь организму

Главная рекомендация врача проста: дать телу восстановиться. На те же мышцы лучше не давать серьёзную нагрузку в течение 2-3 дней, а если боль выражена — сделать паузу до недели.

Чего точно не стоит делать

  • Игнорировать боль и продолжать тренировки на максимум. Это повышает риск реальной травмы.
  • Принимать обезболивающие без острой необходимости. Они могут скрыть симптомы, но не ускорят восстановление.
  • Делать жёсткий массаж или интенсивно "пробивать" мышцы. В первые дни это только усугубит воспаление.
  • Резко увеличивать нагрузку после перерыва. Тело не успевает адаптироваться, и боль будет сильнее.

А если подключить стресс

Интересно, что на состояние мышц влияет не только спорт, но и психология. Ранее реабилитолог, нейрофизиолог Юрий Корюкалов отмечал: сильный стресс способен существенно замедлить рост мышечной массы.

Профилактика боли в будущем

Чтобы минимизировать неприятные ощущения после занятий, стоит заранее подготовить мышцы к нагрузке:

  • Разминка перед тренировкой. Даже 5-10 минут лёгких упражнений или динамической растяжки увеличивают кровоток и подготавливают мышцы к работе.
  • Постепенное увеличение нагрузки. Не стоит сразу брать большие веса или сложные упражнения — организм должен адаптироваться.
  • Контроль техники. Неправильное выполнение движений увеличивает риск микроповреждений и травм.
  • Регулярные лёгкие тренировки. Постоянная активность помогает мышцам быстрее восстанавливаться и снижает интенсивность боли при увеличении нагрузки.

Важность питания и воды

Правильное питание и достаточное потребление жидкости помогают мышцам быстрее восстанавливаться. Белки и аминокислоты поддерживают регенерацию волокон, а вода способствует выведению продуктов обмена и снижает воспаление.

Чтобы мышцы чувствовали себя лучше, можно использовать мягкие методы: лёгкая растяжка, прогулка или спокойное кардио помогают разогнать кровь и ускорить восстановление. Тёплый душ или ванна расслабят ткани, а контрастные процедуры усилят кровообращение. Главное — не перегружать организм и слушать свои ощущения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
