Сутулость и слабый пресс? Это упражнение стоя укрепит мышцы и улучшит осанку

Спорт

Сидячий образ жизни, работа за компьютером и привычка сутулиться постепенно снижают подвижность позвоночника и ослабляют мышцы живота. Простое упражнение — сгибания и разгибания позвоночника стоя — помогает вернуть спине подвижность, укрепить пресс и даже скорректировать осанку.

Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале

В отличие от привычных упражнений на пресс в положении лёжа, здесь мышцы живота работают в роли стабилизаторов. Благодаря вертикальному положению нагрузка распределяется иначе, амплитуда движения больше, а тело учится удерживать равновесие.

Как выполнять упражнение

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширину плеч. На вдохе вытянитесь вверх руками и макушкой, ладони разверните друг к другу, большие пальцы направьте вниз. Грудная клетка при этом раскрывается, а поясница остаётся в естественном положении.

На выдохе опустите согнутые в локтях руки, ладони поверните к себе на уровне плеч. Продолжая выдох, плавно согните спину, сокращая мышцы пресса. Нижние рёбра и лобковая кость должны сблизиться.

Снова вдохните, потянитесь вверх с округлённой спиной, а затем вернитесь в исходное положение. Движение выполняется по кругу, медленно и осознанно.

Польза для организма

Это упражнение помогает сбалансировать работу мышц, отвечающих за осанку. При разгибании нагружаются мышцы между лопатками и растягиваются грудные, при сгибании — наоборот. Такой контраст позволяет избежать сутулости и выровнять тело.

Ещё один важный эффект — работа мышц живота. Обычно пресс сокращается при сгибании корпуса в положении лёжа. В вертикальном же варианте мышцы должны дополнительно стабилизировать корпус, удерживая стойку. За счёт этого нагрузка возрастает, а эффективность упражнений для пресса повышается.

Как разнообразить упражнение

Для упрощения можно убрать руки за голову, сцепив пальцы в замок. На вдохе локти разводятся в стороны, макушка тянется вверх, грудная клетка раскрывается. На выдохе локти уходят вперёд и вниз, спина округляется, мышцы живота напрягаются.

Для усложнения возьмите утяжелитель: гантель, гирю или диск. Техника остаётся прежней, но дополнительный вес усиливает нагрузку на пресс и мышцы верхней части тела.

Сколько повторений делать

Упражнение отлично подходит как для разминки перед тренировкой, так и для заминки. Достаточно одного-двух подходов по минуте в комфортном темпе. Важно сохранять плавность движений и не торопиться.

Сравнение: упражнение без и с утяжелителем

Вариант Нагрузка Кому подходит
Без утяжелителя Лёгкая Новичкам, для разминки
С руками за головой Средняя Для укрепления пресса и осанки
С гантелью или гирей Высокая Продвинутым, для развития силы

Советы тренера

Перед началом разомнитесь: несколько наклонов и вращений плечами подготовят мышцы к работе. Следите за дыханием: вдох — разгибание, выдох — сгибание. Спина должна двигаться плавно, без рывков. Если почувствуете боль, остановитесь и уменьшите амплитуду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выполнение рывками → перенапряжение спины → двигайтесь медленно и подконтрольно.

  • Слишком сильный прогиб в пояснице → дискомфорт и риск травмы → сохраняйте естественное положение.

  • Задержка дыхания → головокружение → дышите ровно, синхронизируя вдох и выдох с движениями.

А что если…

…включать сгибания-разгибания в ежедневную утреннюю зарядку? Это отличный способ "разбудить" тело, убрать зажатость после сна и мягко включить в работу позвоночник.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простое и доступное упражнение Требует внимательного контроля техники
Развивает подвижность позвоночника Не заменяет силовые упражнения
Укрепляет мышцы живота Эффект заметен не сразу
Подходит для разминки и заминки С утяжелителями подходит не всем

FAQ

Можно ли выполнять упражнение каждый день?
Да, при условии умеренной нагрузки и правильной техники.

Нужен ли инвентарь?
Нет, достаточно собственного тела. Для продвинутого уровня можно использовать гантель.

Кому особенно полезно?
Людям с сидячей работой, тем, кто хочет улучшить осанку и снизить напряжение в спине.

Мифы и правда

Миф: это упражнение подходит только для пресса.
Правда: оно работает комплексно, включая мышцы спины, груди и живота.

Миф: достаточно делать пару раз в неделю.
Правда: регулярность — ключ к результату, особенно для осанки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
