Сутулость и слабый пресс? Это упражнение стоя укрепит мышцы и улучшит осанку

Сидячий образ жизни, работа за компьютером и привычка сутулиться постепенно снижают подвижность позвоночника и ослабляют мышцы живота. Простое упражнение — сгибания и разгибания позвоночника стоя — помогает вернуть спине подвижность, укрепить пресс и даже скорректировать осанку.
В отличие от привычных упражнений на пресс в положении лёжа, здесь мышцы живота работают в роли стабилизаторов. Благодаря вертикальному положению нагрузка распределяется иначе, амплитуда движения больше, а тело учится удерживать равновесие.
Встаньте прямо, поставьте ноги на ширину плеч. На вдохе вытянитесь вверх руками и макушкой, ладони разверните друг к другу, большие пальцы направьте вниз. Грудная клетка при этом раскрывается, а поясница остаётся в естественном положении.
На выдохе опустите согнутые в локтях руки, ладони поверните к себе на уровне плеч. Продолжая выдох, плавно согните спину, сокращая мышцы пресса. Нижние рёбра и лобковая кость должны сблизиться.
Снова вдохните, потянитесь вверх с округлённой спиной, а затем вернитесь в исходное положение. Движение выполняется по кругу, медленно и осознанно.
Это упражнение помогает сбалансировать работу мышц, отвечающих за осанку. При разгибании нагружаются мышцы между лопатками и растягиваются грудные, при сгибании — наоборот. Такой контраст позволяет избежать сутулости и выровнять тело.
Ещё один важный эффект — работа мышц живота. Обычно пресс сокращается при сгибании корпуса в положении лёжа. В вертикальном же варианте мышцы должны дополнительно стабилизировать корпус, удерживая стойку. За счёт этого нагрузка возрастает, а эффективность упражнений для пресса повышается.
Для упрощения можно убрать руки за голову, сцепив пальцы в замок. На вдохе локти разводятся в стороны, макушка тянется вверх, грудная клетка раскрывается. На выдохе локти уходят вперёд и вниз, спина округляется, мышцы живота напрягаются.
Для усложнения возьмите утяжелитель: гантель, гирю или диск. Техника остаётся прежней, но дополнительный вес усиливает нагрузку на пресс и мышцы верхней части тела.
Упражнение отлично подходит как для разминки перед тренировкой, так и для заминки. Достаточно одного-двух подходов по минуте в комфортном темпе. Важно сохранять плавность движений и не торопиться.
|Вариант
|Нагрузка
|Кому подходит
|Без утяжелителя
|Лёгкая
|Новичкам, для разминки
|С руками за головой
|Средняя
|Для укрепления пресса и осанки
|С гантелью или гирей
|Высокая
|Продвинутым, для развития силы
Перед началом разомнитесь: несколько наклонов и вращений плечами подготовят мышцы к работе. Следите за дыханием: вдох — разгибание, выдох — сгибание. Спина должна двигаться плавно, без рывков. Если почувствуете боль, остановитесь и уменьшите амплитуду.
Выполнение рывками → перенапряжение спины → двигайтесь медленно и подконтрольно.
Слишком сильный прогиб в пояснице → дискомфорт и риск травмы → сохраняйте естественное положение.
Задержка дыхания → головокружение → дышите ровно, синхронизируя вдох и выдох с движениями.
…включать сгибания-разгибания в ежедневную утреннюю зарядку? Это отличный способ "разбудить" тело, убрать зажатость после сна и мягко включить в работу позвоночник.
|Плюсы
|Минусы
|Простое и доступное упражнение
|Требует внимательного контроля техники
|Развивает подвижность позвоночника
|Не заменяет силовые упражнения
|Укрепляет мышцы живота
|Эффект заметен не сразу
|Подходит для разминки и заминки
|С утяжелителями подходит не всем
Можно ли выполнять упражнение каждый день?
Да, при условии умеренной нагрузки и правильной техники.
Нужен ли инвентарь?
Нет, достаточно собственного тела. Для продвинутого уровня можно использовать гантель.
Кому особенно полезно?
Людям с сидячей работой, тем, кто хочет улучшить осанку и снизить напряжение в спине.
Миф: это упражнение подходит только для пресса.
Правда: оно работает комплексно, включая мышцы спины, груди и живота.
Миф: достаточно делать пару раз в неделю.
Правда: регулярность — ключ к результату, особенно для осанки.
Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.