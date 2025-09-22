Худеем на беговой дорожке: вот сколько времени нужно бегать именно вам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Кардиотренировка — это фундамент любой фитнес-программы, особенно если ваша цель — похудение, повышение выносливости или укрепление сердечно-сосудистой системы. Бег, как один из самых доступных и эффективных видов кардио, пользуется огромной популярностью. И если одни выбирают пробежки на свежем воздухе, то другие предпочитают стабильность и комфорт беговой дорожки в зале.

Женщина на беговой дорожке
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Этот тренажер стал неотъемлемым атрибутом любого фитнес-клуба не просто так. Он идеально подходит для полноценной тренировки, динамичной разминки перед силовыми упражнениями и является мощным инструментом в борьбе с лишним весом.

Как отмечают фитнес-тренеры, беговая дорожка великолепно справляется с тремя ключевыми задачами: сжигание калорий, развитие аэробной выносливости и общее улучшение физической формы. Однако главный вопрос, который волнует большинство посетителей зала: сколько времени нужно бегать или ходить для достижения желаемого эффекта?

Длительность тренировки: почему не существует единого ответа

Оптимальное время занятия на беговой дорожке напрямую зависит от выбранного типа тренировки и ее интенсивности. Условно все занятия можно разделить на два основных вида, каждый из которых имеет свою рекомендуемую продолжительность.

1. Высокоинтенсивный интервальный тренинг (ВИИТ)

  • Время: Около 20 минут.

  • Суть: Этот формат предполагает чередование коротких периодов максимальной нагрузки (спринтерский бег) с интервалами активного или пассивного отдыха (быстрая ходьба или бег трусцой).

  • Эффект: ВИИТ — чемпион по эффективности. Он позволяет сжечь максимальное количество калоий за короткое время, причем процесс жиросжигания продолжается еще несколько часов после окончания тренировки благодаря эффекту "дожигания" (EPOC).

  • Для кого: Подходит для подготовленных людей без противопоказаний к высоким нагрузкам.

2. Низкоинтенсивное кардио (бег трусцой или ходьба)

  • Время: От 30 до 40 минут и более.

    • Бег трусцой: около 30 минут.

    • Ходьба: около 40 минут.

  • Суть: Занятие проходит в равномерном, комфортном темпе без резких скачков пульса.

  • Эффект: Такие тренировки отлично развивают аэробную базу, учия организм эффективно использовать кислород в качестве источника энергии. Это основа выносливости: ваше тело постепенно научится выдерживать более длительные нагрузки и легче преодолевать большие расстояния.

  • Для кого: Идеальный вариант для новичков, людей с большим лишним весом и тех, кто восстанавливается после травм.

Ключевой принцип: прислушивайтесь к своему телу

Несмотря на общие рекомендации, самый важный фактор — это ваш текущий уровень физической подготовки.

  • Если вы новичок:
    Начните с медленного темпа ходьбы или бега, который вы сможете комфортно поддерживать в течение 15-20 минут. Вы должны чувствовать легкое напряжение и учащение дыхания, но при этом сохранять полный контроль над телом и своими движениями. Основная задача на этом этапе — не упасть с тренажера и постепенно адаптировать сердечно-сосудистую систему к нагрузкам.

  • Если вы опытный атлет:
    По мере роста вашей выносливости можно и нужно постепенно увеличивать интенсивность. Делайте это плавно:

    • Увеличьте скорость бега.

    • Добавьте угол наклона полотна для имитации подъема в гору.

    • Постепенно наращивайте продолжительность тренировки на 5-10 минут.

Универсальной формулы не существует. Начните с комфортного для вас времени и темпа, ориентируясь на приведенные выше рекомендации, и постепенно прогрессируйте. Регулярность и постепенное увеличение нагрузки — вот залог успеха в тренировках на беговой дорожке.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
