Не тратьте деньги на спортзал: эта круговая тренировка со стулом заменит оборудование

Спорт

Круговая тренировка со стулом стала настоящей находкой для тех, кто хочет заниматься дома без специального оборудования. Простая мебель превращается в универсальный спортивный снаряд, позволяя прорабатывать разные группы мышц и держать тело в тонусе. Такой формат подойдёт и новичкам, и опытным любителям фитнеса, ведь нагрузку можно легко регулировать.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Тренировка сочетает упражнения на силу и кардио, развивает выносливость и помогает поддерживать суставы в подвижном состоянии. А главное — не требует больших затрат: всё, что нужно, есть у каждого дома.

Почему стоит тренироваться со стулом

Опора в виде стула делает упражнения безопаснее и комфортнее, особенно для людей, которым тяжело выполнять классические варианты движений. Кроме того, такой подход снижает нагрузку на суставы и позвоночник, что важно для тех, кто проводит много времени в сидячем положении.

Регулярные занятия укрепляют мышцы кора, рук, ног и ягодиц, улучшают координацию и баланс. Дополнительный плюс — ускорение метаболизма, что способствует снижению веса и общему оздоровлению организма.

Сравнение: классическая тренировка и тренировка со стулом

Критерий Классический фитнес Тренировка со стулом
Требуется оборудование Да Нет
Нагрузка на суставы Средняя/высокая Низкая
Подходит для новичков Не всегда Да
Упор на баланс Ограниченный Усиленный
Удобство дома Частично Максимальное

6 упражнений для всех мышц

Каждое упражнение выполняется по 30 секунд с отдыхом 10 секунд. Для полноценного результата сделайте 2-3 круга.

1. Скручивания сидя "колено-локоть"

Сядьте на край стула, спину держите ровно. Подтяните колено к противоположному локтю, затем вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Это движение тренирует пресс, особенно косые мышцы, и помогает убрать лишние складки в талии.

2. Зашагивания на стул

Поставьте ногу на сиденье и поднимитесь, перенося вес на неё. Меняйте стороны, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Упражнение укрепляет бёдра, ягодицы и мышцы кора, а также улучшает устойчивость суставов.

3. Обратные отжимания

Поставьте руки на край стула позади себя, ноги вытяните или согните (в зависимости от уровня подготовки). Медленно опускайтесь вниз и поднимайтесь обратно. Отличная проработка трицепсов и плеч.

4. Махи ногой в сторону

Встаньте боком к стулу, держитесь за спинку рукой. Отводите прямую ногу в сторону, концентрируясь на работе мышц бёдер и ягодиц. Это упражнение помогает бороться с "галифе" и повышает тонус нижней части тела.

5. Горизонтальный бег

Упритесь руками в сиденье, примите положение планки. Поочерёдно подтягивайте колени к груди, имитируя бег. Упражнение включает в работу пресс, ноги, руки и сердечно-сосудистую систему, ускоряя сжигание калорий.

Упрощённые варианты

Если какое-то движение кажется сложным, замените его облегчённой версией: вместо зашагиваний делайте подъемы на носки, вместо отжиманий — упор руками на спинку стула и лёгкие надавливания.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом разминки сделайте несколько лёгких наклонов и круговых движений плечами.

  2. Используйте устойчивый стул без колёсиков.

  3. Ставьте стопы полностью на пол или сиденье — это снизит риск травм.

  4. Начинайте с малого количества кругов и постепенно увеличивайте.

  5. После тренировки выполните растяжку для ног, рук и спины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неплотно стоящий стул → риск падения → используйте устойчивую мебель или скамью.

  • Быстрые, рывковые движения → перегрузка суставов → выполняйте плавно и подконтрольно.

  • Слишком высокий темп → быстрое утомление → начните с умеренного ритма и повышайте нагрузку постепенно.

А что если…

Вы хотите разнообразить тренировку? Добавьте гантели, фитнес-резинки или бутылки с водой в качестве утяжелителей. Так вы увеличите сопротивление и сделаете упражнения ещё эффективнее.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступность, без затрат Ограниченное разнообразие
Безопасность для суставов Нельзя заменить силовой зал
Удобство в домашних условиях Требуется контроль техники
Возможность для новичков При скуке нужна вариативность

FAQ

Как выбрать стул для тренировки?
Лучше всего подходит прочный стул без колёсиков и подлокотников.

Сколько стоит организовать тренировки дома?
Практически ничего — нужен только стул, коврик и спортивная одежда.

Что лучше для похудения — стул или тренажёрный зал?
Стул подойдёт для начала и поддержания формы. Но для максимального результата полезно совмещать с залом или бегом.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения со стулом слишком простые. Правда: при правильной технике нагрузка сопоставима с фитнесом средней интенсивности.

  • Миф: такие тренировки не влияют на похудение. Правда: регулярные круговые занятия ускоряют обмен веществ и помогают снижать вес.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
