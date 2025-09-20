Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как Шаман побеждает волнение перед выходом на сцену: неожиданное признание
Броня для нежных ладоней: крошечный аксессуар берёт удар ультрафиолета на себя
Хитрый трюк или воровство? Почему посетители ресторанов уносят это с собой в огромных количествах
За доброту пришлось заплатить: как бывший грумер лишился работы, но спас больше сотни жизней
Идеальное яйцо пашот за 4 минуты: способ, который удивит даже опытных кулинаров
Никакого бартера: Брухунова сделала громкое заявление об оплате отдыха Петросяна
4 млрд евро в трубу? Разработка месторождения Neptun Deep под вопросом
Ноги воюют друг с другом: трение бёдер исчезает после одного простого шага, о котором молчат
Роза сбрасывает листья и зовёт на помощь: главный признак, который игнорируют

Тренировка без этих мышц делает вас слабее: 4 зоны, о которых молчат фитнес-блогеры

Спорт

Многие тренирующиеся сосредотачиваются на крупных мышцах — груди, бицепсах, квадрицепсах, — но забывают про те, что играют не менее важную роль. Именно они отвечают за осанку, стабильность и здоровье суставов. Разберём 4 мышцы, которые чаще всего остаются без внимания, и посмотрим, как их включить в тренировку.

Рельефное тело
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рельефное тело

Ромбовидные мышцы

Они расположены между лопатками и помогают сводить их вместе. Сильные ромбовидные отвечают за правильную осанку и участвуют в движениях над головой. Слабость в этой зоне нередко вызывает боли в спине.
Эффективное упражнение — тяга штанги в наклоне. Держите спину прямой, а штангу подтягивайте к животу, концентрируясь на сведении лопаток.

Многораздельная мышца позвоночника

Эта мышца тянется вдоль всего позвоночника и особенно важна в пояснице. Она стабилизирует корпус и защищает спину от перегрузок. Если она слаба, появляются хронические боли.
Простое упражнение — "Супермен": лёжа на животе, одновременно поднимайте руки и ноги, удерживайтесь 2-3 секунды и возвращайтесь в исходное положение.

Передняя зубчатая мышца

Находится в переднем отделе грудной клетки и участвует в дыхании и движении лопаток. Если она не работает как следует, страдают плечи и осанка.
Хороший вариант для её тренировки — удары с гантелью лёжа. Держите руку прямой и делайте резкий толчок вверх, полностью выпрямляя локоть.

Средняя ягодичная мышца

От её силы зависит устойчивость таза, положение коленей и здоровье поясницы. Если мышца слаба, колени при приседании уходят внутрь.
Упражнение — выпады "реверанс". Перекрестный шаг назад и вниз отлично нагружает среднюю ягодичную и помогает укрепить её.

А что если…

А что если включить эти упражнения в привычную программу? Они займут немного времени, но помогут сделать тренировки более сбалансированными, улучшить осанку и снизить риск травм.

Плюсы и минусы

Плюсы: укрепление стабилизаторов, профилактика боли в спине и коленях, улучшение осанки.
Минусы: требуют концентрации, эффект заметен не сразу, а при неправильной технике польза снижается.

FAQ

Сколько раз в неделю тренировать эти мышцы?
Достаточно 2 раз в неделю, включив упражнения в основную программу.

Нужен ли спортзал?
Нет, все упражнения можно делать дома с минимальным инвентарём.

Можно ли комбинировать с обычными тренировками?
Да, лучше всего выполнять их после базовых движений или в отдельный день для стабилизаторов.

Мифы и правда

Миф: мелкие мышцы не влияют на результат.
Правда: именно они удерживают суставы и помогают выполнять тяжёлые упражнения безопасно.

Миф: ромбовидные и зубчатые прорабатываются сами по себе.
Правда: без специальных упражнений они остаются слабыми.

Миф: ягодицы развиваются только от приседаний.
Правда: средняя ягодичная требует изолирующих движений, например выпадов "реверанс".

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Наука и техника
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Тренировка без этих мышц делает вас слабее: 4 зоны, о которых молчат фитнес-блогеры
Идеальное яйцо пашот за 4 минуты: способ, который удивит даже опытных кулинаров
Никакого бартера: Брухунова сделала громкое заявление об оплате отдыха Петросяна
4 млрд евро в трубу? Разработка месторождения Neptun Deep под вопросом
Роза сбрасывает листья и зовёт на помощь: главный признак, который игнорируют
От гражданки до кубанки: как стать казаком в 2025 году
Насыщенный лимонный крем и рассыпчатое тесто: секрет десерта, который хочется готовить снова
Бородина устала от сплетен: реальная причина отсутствия мужа на фото
Фастфуд для растений: лаванда толстеет от удобрений, а цветочный рай превращается в пустырь
Это упражнение прокачивает ноги и ягодицы лучше, чем привычные приседания с весом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.