Это упражнение прокачивает ноги и ягодицы лучше, чем привычные приседания с весом

Приседания на одной ноге — одно из самых эффективных упражнений для проработки ягодиц и мышц ног без дополнительного отягощения. Оно требует концентрации, силы и баланса, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет усложнить привычные тренировки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спортивное тело весной

Техника выполнения

Встаньте прямо, перенесите вес на одну ногу, вторую слегка поднимите назад. На вдохе начинайте медленно приседать, тянитесь противоположной рукой к опорной стопе, не округляя спину. На выдохе поднимайтесь чуть быстрее и возвращайтесь в исходное положение. Важно сохранять естественные изгибы позвоночника и контролировать движение.

Польза упражнения

Приседания на одной ноге не только развивают силу ног и ягодиц, но и укрепляют мелкие стабилизаторы тазобедренного сустава. Это улучшает баланс и снижает риск падений. Упражнение помогает разгрузить поясницу и поддерживать правильную осанку — особенно актуально для тех, кто много времени проводит сидя.

Как разнообразить

Новичкам можно облегчить упражнение: держаться за стену или опору. Тем, кто хочет повысить нагрузку, стоит в нижней точке дополнительно поднять свободную ногу, напрягая ягодицу. Такой вариант усиливает работу мышц и усложняет задачу.

Рекомендации

Включайте приседания на одной ноге в начало тренировки ног. Оптимально выполнять 1-2 подхода по 10-15 повторений. Следите за ощущениями: при дискомфорте в пояснице уменьшите амплитуду или воспользуйтесь опорой.

А что если…

А что если вы хотите использовать приседания на одной ноге в разных тренировочных целях? Всё зависит от подхода:

для силы — делайте по 6–8 повторений в медленном темпе, акцентируя внимание на контроле движения и глубине приседа;

для выносливости — увеличьте количество повторений до 15–20 и выполняйте в спокойном ритме, концентрируясь на плавности;

для похудения — включайте приседания в круговые тренировки, сочетая их с прыжками, планкой и выпадами, чтобы повысить общий расход калорий;

Плюсы и минусы

Плюсы: развивает силу и баланс, не требует оборудования, подходит для домашних тренировок.

Минусы: сложная техника, требует концентрации, у новичков может вызвать трудности с равновесием.

Мифы и правда

Миф: приседания на одной ноге нужны только спортсменам.

Правда: упражнение полезно всем, кто хочет укрепить ноги и улучшить баланс.

Миф: без веса они бесполезны.

Правда: собственный вес тела даёт достаточную нагрузку для развития силы.

Миф: это упражнение травмоопасное.

Правда: при правильной технике риск минимален, а мышцы-стабилизаторы становятся крепче.