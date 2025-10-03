Шаги создают результат там, где диеты терпят фиаско: ключ к успешному снижению веса

Большинство людей уверены: похудеть можно только через строгую диету или интенсивные тренировки. Но что, если ключ к снижению веса кроется в простом и привычном действии — ходьбе?
"Обычная ходьба — это недооценённый, но мощный инструмент для снижения веса. Количество шагов может сделать вас настолько же стройным, насколько соблюдение диеты и генетика", — говорит эксперт Доктор спортивной физиологии Майк Израетель.
Снижение веса всегда сводится к одной формуле: расходовать больше энергии, чем получаешь с пищей. Но на практике уравнение "ешь меньше, двигайся больше" работает далеко не у всех.
В дело вмешиваются:
Поэтому строгие диеты и изнуряющие тренировки редко приносят долгосрочный успех.
Ключевое преимущество ходьбы — её доступность. Только количество шагов может сделать вас настолько же стройным, насколько это возможно благодаря соблюдению диеты и генетике.
Ходьба учитывает любую активность: прогулку, игры с детьми, поход в магазин, уборку квартиры. Всё это складывается в общий результат.
Многие уверены, что решающую роль играет эффект "дожигания" калорий после интенсивной тренировки. Однако на практике куда важнее то, насколько долго вы сможете придерживаться выбранной активности.
Например, бег действительно даёт быстрый расход энергии, но часто сопровождается болью в коленях и высокой нагрузкой на суставы. В итоге люди бросают такие тренировки. Ходьба же не имеет серьёзных противопоказаний и легко становится частью повседневной жизни, что делает её более устойчивой стратегией для похудения.
Эксперт предлагает ориентироваться на уровень вашей повседневной активности:
"Но если вы из тех, кто ничего другого не делает, старайтесь проходить по 10-11 тысяч шагов в день", — рекомендует Майк Израетель.
Количество калорий зависит от вашего веса, темпа и продолжительности прогулки.
|
Вес
(кг)
|
Медленный темп
(3 км/ч)
|
Средний темп
(5 км/ч)
|
Быстрый темп
(6,5 км/ч)
|
60
|~180 ккал/час
|~240 ккал/час
|~300 ккал/час
|
75
|~220 ккал/час
|~300 ккал/час
|~375 ккал/час
|
90
|~270 ккал/час
|~360 ккал/час
|~450 ккал/час
Часовая энергичная прогулка может сжечь столько же калорий, сколько полноценная тренировка в спортзале, но с меньшей нагрузкой на суставы.
Чтобы встроить ходьбу в жизнь, можно:
"Это должен быть безопасный подход, он должен приносить вам удовольствие, а также учитывать временные затраты, на которые вы готовы пойти",- подчёркивает Майк Израетель.
Регулярные прогулки помогают не только худеть. Ходьба:
Ключ к успешному снижению веса — это дисциплина и регулярность. Любая стратегия работает только тогда, когда человек способен следовать ей долгое время.
Ходьба как раз помогает выработать это постоянство: у вас есть чёткая цель в шагах, вы отслеживаете прогресс и постепенно формируете привычку. Такой подход делает похудение не временным экспериментом, а устойчивым образом жизни.
