Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женский круг силы: как особые путешествия помогают справляться с кризисами и дарят вторую молодость
Новые электрические горные велосипеды 2025 года: сравнение брендов
Один клик может открыть вирусу дверь: как не стать жертвой скрытой ссылки
Куртка, которая свела с ума модные столицы: 7 моделей для тех, кто не хочет замерзнуть
Мама, купи собаку: как невинная мечта ребёнка превращается в кошмар для всей семьи
Неожиданный альянс: южнокорейские титаны будут сотрудничать с OpenAI для создания ИИ-инфраструктуры
Годы мучений у плиты — зря: идеальный бульон готовится в разы быстрее, если знать один нюанс
Его считали символом силы, а сегодня он может украсить дачу: правда и мифы о луке Самсон
Оксана Самойлова удивила Париж: 3 эффектных выхода на Неделе моды

Шаги создают результат там, где диеты терпят фиаско: ключ к успешному снижению веса

Спорт

Большинство людей уверены: похудеть можно только через строгую диету или интенсивные тренировки. Но что, если ключ к снижению веса кроется в простом и привычном действии — ходьбе?

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

"Обычная ходьба — это недооценённый, но мощный инструмент для снижения веса. Количество шагов может сделать вас настолько же стройным, насколько соблюдение диеты и генетика", — говорит эксперт Доктор спортивной физиологии Майк Израетель.

Дефицит калорий: простая формула, сложная реализация

Снижение веса всегда сводится к одной формуле: расходовать больше энергии, чем получаешь с пищей. Но на практике уравнение "ешь меньше, двигайся больше" работает далеко не у всех.

В дело вмешиваются:

  • индивидуальный метаболизм,
  • образ жизни,
  • уровень сна и стресса,
  • привычки в питании и движении.

Поэтому строгие диеты и изнуряющие тренировки редко приносят долгосрочный успех.

Ходьба как универсальный инструмент

Ключевое преимущество ходьбы — её доступность. Только количество шагов может сделать вас настолько же стройным, насколько это возможно благодаря соблюдению диеты и генетике.

Ходьба учитывает любую активность: прогулку, игры с детьми, поход в магазин, уборку квартиры. Всё это складывается в общий результат.

Устойчивость важнее интенсивности

Многие уверены, что решающую роль играет эффект "дожигания" калорий после интенсивной тренировки. Однако на практике куда важнее то, насколько долго вы сможете придерживаться выбранной активности.

Например, бег действительно даёт быстрый расход энергии, но часто сопровождается болью в коленях и высокой нагрузкой на суставы. В итоге люди бросают такие тренировки. Ходьба же не имеет серьёзных противопоказаний и легко становится частью повседневной жизни, что делает её более устойчивой стратегией для похудения.

Сколько шагов достаточно

Эксперт предлагает ориентироваться на уровень вашей повседневной активности:

  • 8 000 шагов в день - если вы регулярно двигаетесь;
  • 10-11 тысяч шагов в день - если ваш образ жизни сидячий.

"Но если вы из тех, кто ничего другого не делает, старайтесь проходить по 10-11 тысяч шагов в день", — рекомендует Майк Израетель.

Сколько калорий сжигает ходьба

Количество калорий зависит от вашего веса, темпа и продолжительности прогулки.

Вес

(кг)

Медленный темп

(3 км/ч)

Средний темп

(5 км/ч)

Быстрый темп

(6,5 км/ч)

60

 

 ~180 ккал/час ~240 ккал/час ~300 ккал/час

75

 

 ~220 ккал/час ~300 ккал/час ~375 ккал/час

90

 

 ~270 ккал/час ~360 ккал/час ~450 ккал/час

Часовая энергичная прогулка может сжечь столько же калорий, сколько полноценная тренировка в спортзале, но с меньшей нагрузкой на суставы.

Как сделать ходьбу привычкой

Чтобы встроить ходьбу в жизнь, можно:

  • выходить на одну остановку раньше,
  • подниматься по лестнице вместо лифта,
  • устраивать прогулочные встречи,
  • гулять вечером для снятия стресса,
  • использовать фитнес-трекеры для мотивации.

"Это должен быть безопасный подход, он должен приносить вам удовольствие, а также учитывать временные затраты, на которые вы готовы пойти",- подчёркивает Майк Израетель.

Польза ходьбы выходит за рамки похудения

Регулярные прогулки помогают не только худеть. Ходьба:

  1. укрепляет сердце и сосуды,
  2. снижает давление и уровень "плохого" холестерина,
  3. поддерживает здоровье суставов,
  4. улучшает настроение и качество сна,
  5. стабилизирует уровень сахара в крови.

Постоянство решает всё

Ключ к успешному снижению веса — это дисциплина и регулярность. Любая стратегия работает только тогда, когда человек способен следовать ей долгое время.

Ходьба как раз помогает выработать это постоянство: у вас есть чёткая цель в шагах, вы отслеживаете прогресс и постепенно формируете привычку. Такой подход делает похудение не временным экспериментом, а устойчивым образом жизни.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Куртка, которая свела с ума модные столицы: 7 моделей для тех, кто не хочет замерзнуть
Шаги создают результат там, где диеты терпят фиаско: ключ к успешному снижению веса
Неожиданный альянс: южнокорейские титаны будут сотрудничать с OpenAI для создания ИИ-инфраструктуры
Мама, купи собаку: как невинная мечта ребёнка превращается в кошмар для всей семьи
Годы мучений у плиты — зря: идеальный бульон готовится в разы быстрее, если знать один нюанс
Оксана Самойлова удивила Париж: 3 эффектных выхода на Неделе моды
Его считали символом силы, а сегодня он может украсить дачу: правда и мифы о луке Самсон
Пять минут в телефоне превращаются в часы: как ночное залипание ворует жизнь
Комары сдадутся первыми: секрет натурального оружия против назойливых гостей
Туристы едут на час — остаются на день: магия Толедо работает безотказно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.