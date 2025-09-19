Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Разгибания лежа — простое, но эффективное упражнение, направленное на укрепление мышц спины и улучшение осанки. Оно задействует разгибатели позвоночника, широчайшие мышцы и нижнюю часть трапециевидных, помогая снять нагрузку с шеи и предотвратить сутулость.

Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале

Техника выполнения

Лягте на живот, пальцами ног упритесь в пол. Согните руки в локтях и положите ладони на пол перед собой, тянитесь макушкой вперёд, сохраняя вытяжение. На вдохе одновременно приподнимите грудную клетку и руки от пола, стараясь не перегибать поясницу. На выдохе вернитесь в исходное положение.

Польза упражнения

Регулярные разгибания лежа укрепляют разгибатели позвоночника, которые отвечают за прямую осанку. При их слабости спина склонна округляться, и возникает сутулость. Кроме того, упражнение развивает широчайшие мышцы и нижнюю часть трапециевидных, снимая перенапряжение с верхней части трапеции — именно её спазм часто становится причиной болей в шее и голове.

Варианты выполнения

Если хотите сместить акцент на нижнюю часть трапециевидных, поднимайте только ладони, оставляя локти на полу. Для большего включения широчайших мышц усложните упражнение: после подъёма груди вытягивайте руки вперёд, затем снова сгибайте и возвращайтесь в исходное положение.

Сколько выполнять

Оптимально включать разгибания лежа в тренировки спины 2-3 раза в неделю. Делайте 2-3 подхода по одной минуте с отдыхом 20-30 секунд между ними. Главное — работайте в комфортном темпе и контролируйте технику.

А что если…

Если у вас нет коврика, упражнение можно делать на кровати или мягком ковре, главное — сохранять устойчивое положение. Если есть проблемы с поясницей, начинайте с небольших амплитуд и добавляйте подъём постепенно. Для усложнения можно использовать утяжелители для рук или маленький мяч, зажатый в ладонях.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • доступность: не нужно оборудование;

  • укрепление мышц-стабилизаторов спины;

  • улучшение осанки и снятие напряжения в шее;

  • подходит для новичков.

Минусы:

  • при неправильной технике возможна перегрузка поясницы;

  • требует регулярности, результат заметен не сразу;

  • некоторым людям сложно удерживать равномерное дыхание.

FAQ (FAQPage)

Можно ли делать упражнение каждый день?
Да, но лучше ограничиться 3-4 тренировками в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Подходит ли упражнение для людей с болями в спине?
При лёгких нарушениях осанки — да. При серьёзных проблемах с позвоночником нужно проконсультироваться с врачом.

Можно ли включать разгибания в разминку?
Да, это хороший способ "разбудить" спину перед силовыми упражнениями.

Мифы и правда

Миф: упражнение слишком простое, чтобы приносить пользу.
Правда: регулярные разгибания улучшают осанку и помогают снять напряжение со спины.

Миф: результат появится только при использовании утяжелителей.
Правда: даже без оборудования упражнение эффективно укрепляет мышцы.

Миф: разгибания вредны для поясницы.
Правда: при правильной технике они, наоборот, укрепляют спину и снижают нагрузку.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
