Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день

Разгибания лежа — простое, но эффективное упражнение, направленное на укрепление мышц спины и улучшение осанки. Оно задействует разгибатели позвоночника, широчайшие мышцы и нижнюю часть трапециевидных, помогая снять нагрузку с шеи и предотвратить сутулость.
Лягте на живот, пальцами ног упритесь в пол. Согните руки в локтях и положите ладони на пол перед собой, тянитесь макушкой вперёд, сохраняя вытяжение. На вдохе одновременно приподнимите грудную клетку и руки от пола, стараясь не перегибать поясницу. На выдохе вернитесь в исходное положение.
Регулярные разгибания лежа укрепляют разгибатели позвоночника, которые отвечают за прямую осанку. При их слабости спина склонна округляться, и возникает сутулость. Кроме того, упражнение развивает широчайшие мышцы и нижнюю часть трапециевидных, снимая перенапряжение с верхней части трапеции — именно её спазм часто становится причиной болей в шее и голове.
Если хотите сместить акцент на нижнюю часть трапециевидных, поднимайте только ладони, оставляя локти на полу. Для большего включения широчайших мышц усложните упражнение: после подъёма груди вытягивайте руки вперёд, затем снова сгибайте и возвращайтесь в исходное положение.
Оптимально включать разгибания лежа в тренировки спины 2-3 раза в неделю. Делайте 2-3 подхода по одной минуте с отдыхом 20-30 секунд между ними. Главное — работайте в комфортном темпе и контролируйте технику.
Если у вас нет коврика, упражнение можно делать на кровати или мягком ковре, главное — сохранять устойчивое положение. Если есть проблемы с поясницей, начинайте с небольших амплитуд и добавляйте подъём постепенно. Для усложнения можно использовать утяжелители для рук или маленький мяч, зажатый в ладонях.
Плюсы:
доступность: не нужно оборудование;
укрепление мышц-стабилизаторов спины;
улучшение осанки и снятие напряжения в шее;
подходит для новичков.
Минусы:
при неправильной технике возможна перегрузка поясницы;
требует регулярности, результат заметен не сразу;
некоторым людям сложно удерживать равномерное дыхание.
Можно ли делать упражнение каждый день?
Да, но лучше ограничиться 3-4 тренировками в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.
Подходит ли упражнение для людей с болями в спине?
При лёгких нарушениях осанки — да. При серьёзных проблемах с позвоночником нужно проконсультироваться с врачом.
Можно ли включать разгибания в разминку?
Да, это хороший способ "разбудить" спину перед силовыми упражнениями.
Миф: упражнение слишком простое, чтобы приносить пользу.
Правда: регулярные разгибания улучшают осанку и помогают снять напряжение со спины.
Миф: результат появится только при использовании утяжелителей.
Правда: даже без оборудования упражнение эффективно укрепляет мышцы.
Миф: разгибания вредны для поясницы.
Правда: при правильной технике они, наоборот, укрепляют спину и снижают нагрузку.
