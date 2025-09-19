Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА

Имя Леброна Джеймса давно стало синонимом баскетбольного величия. Четырёхкратный чемпион НБА, обладатель множества индивидуальных наград и рекордсмен лиги в скором времени собирается поставить точку в своей выдающейся карьере.
Легендарный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" в интервью ESPN признался, что дни его активной игры подходят к концу.
"Я знаю, что я уже на грани. Я не собираюсь играть еще 23 года, это уж точно, и не собираюсь играть еще десять лет. Я определенно готовлюсь к тому моменту, когда все закончится, но я еще не дошел до этого. Завершение карьеры близко, но пока еще не наступило", — сказал Леброн Джеймс.
В этом году Леброн выйдет на паркет уже в 23-й раз, что станет новым рекордом НБА. Ранее максимальный показатель принадлежал Винсу Картеру, остановившемуся на 22 сезонах. Таким образом, Джеймс не только войдёт в историю как один из лучших игроков, но и как самый "долгоживущий" спортсмен в лиге.
Уход Джеймса станет переломным моментом для всей лиги. На протяжении двух десятилетий он был лицом НБА, формировал тренды, влиял на популярность баскетбола во всем мире. Для поколения молодых игроков Леброн — пример силы, выносливости и лидерства.
Его карьера — это история о том, как талант, помноженный на трудолюбие, способен превратить спортсмена в икону спорта и культуры.
Возможно, Джеймс найдёт силы провести ещё один сезон, как он делал не раз. Но сам баскетболист подчёркивает: физическая форма позволяет играть на высоком уровне, однако всё чаще он задумывается о семье и жизни после спорта. Его решение будет зависеть от внутреннего ощущения, а не от статистики.
1. Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе "Кливленд Кавальерс".
2. За карьеру он заработал более миллиарда долларов, включая контракты и бизнес.
3. Леброн планирует сыграть хотя бы один сезон вместе со своим сыном Брони.
