Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА

Имя Леброна Джеймса давно стало синонимом баскетбольного величия. Четырёхкратный чемпион НБА, обладатель множества индивидуальных наград и рекордсмен лиги в скором времени собирается поставить точку в своей выдающейся карьере.

Фото: flickr.com by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Американский баскетболист Леброн Джеймс

Легендарный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" в интервью ESPN признался, что дни его активной игры подходят к концу.

"Я знаю, что я уже на грани. Я не собираюсь играть еще 23 года, это уж точно, и не собираюсь играть еще десять лет. Я определенно готовлюсь к тому моменту, когда все закончится, но я еще не дошел до этого. Завершение карьеры близко, но пока еще не наступило", — сказал Леброн Джеймс.

Рекордный 23-й сезон

В этом году Леброн выйдет на паркет уже в 23-й раз, что станет новым рекордом НБА. Ранее максимальный показатель принадлежал Винсу Картеру, остановившемуся на 22 сезонах. Таким образом, Джеймс не только войдёт в историю как один из лучших игроков, но и как самый "долгоживущий" спортсмен в лиге.

Что значит уход Леброна для НБА

Уход Джеймса станет переломным моментом для всей лиги. На протяжении двух десятилетий он был лицом НБА, формировал тренды, влиял на популярность баскетбола во всем мире. Для поколения молодых игроков Леброн — пример силы, выносливости и лидерства.

Его карьера — это история о том, как талант, помноженный на трудолюбие, способен превратить спортсмена в икону спорта и культуры.

А что если Леброн останется?

Возможно, Джеймс найдёт силы провести ещё один сезон, как он делал не раз. Но сам баскетболист подчёркивает: физическая форма позволяет играть на высоком уровне, однако всё чаще он задумывается о семье и жизни после спорта. Его решение будет зависеть от внутреннего ощущения, а не от статистики.

Три интересных факта о Леброне

1. Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе "Кливленд Кавальерс".

2. За карьеру он заработал более миллиарда долларов, включая контракты и бизнес.

3. Леброн планирует сыграть хотя бы один сезон вместе со своим сыном Брони.