Провал трансферной кампании Спартака: Масалитин раскрыл главный камень преткновения команды

Московский "Спартак" провел масштабную трансферную кампанию, но пока не может эффективно использовать обновленный состав. Такое мнение выразил бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Спартак - Зенит

Ключевые проблемы команды

Отсутствие сыгранности между новыми и основными игроками.

Неоправданно быстрое включение новичков в основной состав.

Неспособность реализовать потенциал усиленного состава в матчах.

Масалитин считает, что "Спартаку", как и "Зениту", можно было бы выставлять два состава. Это, по его мнению, сделает команду конкурентоспособной.

"Но, честно говоря, просто непонятно: столько денег потратили, а ни одна команда, ни вторая не может из этого извлечь пользу", — отметил Масалитин.

Эксперт признал, что сезон только начался, но вопросы к реализации потенциала уже возникают. Особенное удивление вызвало решение главного тренера Деяна Станковича сразу выпустить двух новых защитников в матче против "Динамо", цитирует Масалитина Газета.Ru.

Текущие результаты команды

Восьмое место в таблице РПЛ после 8 матчей.

Всего 12 набранных очков в чемпионате России.

Недавнее поражение от "Ростова" в Кубке России со счетом 1:2.

Упущенная победа в матче, где "Спартак" вел после первого тайна.

Накануне вечером красно-белые продемонстрировали характерную для этого сезона проблему: неспособность удерживать победный счет. Несмотря на ранний гол Манфреда Угальде на 6-й минуте, во втором тайме команда пропустила два мяча и уступила "Ростову" в матче группового этапа Кубка России.

Ситуация усугубляется тем, что "Спартак" обладает одним из самых глубоких составов в лиге, сопоставимым с питерским "Зенитом", но не может преобразовать эти ресурсы в стабильные результаты. По мнению экспертов, команде требуется время на сыгровку, однако руководство и болельщики ожидают немедленной отдачи от крупных трансферных инвестиций.