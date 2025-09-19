Можно было дать и больше: Тарасова раскрыла секрет выступления Аделии Петросян на квалификации ОИ-2026

Выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года продемонстрировало полную реализацию ее спортивного потенциала. Такое мнение выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ключевые моменты выступления Аделии Петросян

Фигуристка чисто исполнила все запланированные элементы программы.

Техническая составляющая выступления отличалась высоким качеством.

Единственным недочетом стала незначительная помарка, не повлиявшая на общее впечатление.

Артистическая составляющая программы получила высокую оценку судей.

Тарасова считает, что выступление Аделии произвело на всех нужное впечатление. Фигуристка, по ее словам, показала все, на что способна, пишет Газета.Ru.

"Справедлива ли ее оценка? Ну, можно было бы поставить и побольше, легко. У нее все элементы были очень техничные. Была одна помарка — не ошибочка, а просто ерунда", — прокомментировала Тарасова.

Петросян выступала под четвертым стартовым номером под попурри из хитов Майкла Джексона и получила за свой прокат 68,72 балла. Несмотря на то, что этот результат немного не дотянул до ее личного рекорда (70,86 балла), выступление было признано успешным.

Условия участия российских спортсменов

Выступление в нейтральном статусе без государственной символики.

Допуск только отдельных спортсменов, соответствующих критериям ISU.

Исключение из участия спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Возможность замены заявленных участников только из числа утвержденных запасных.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпийские игры 2026 года исключительно в нейтральном статусе. Отборочный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября, где от России выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. В качестве запасных утверждены Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Ранее сообщалось, что Петросян расплакалась после завершения короткой программы на олимпийском отборе, что свидетельствует о высокой эмоциональной вовлеченности спортсменки и ее стремлении к идеальному исполнению. Несмотря на эмоциональную реакцию, выступление фигуристки было оценено как успешное и соответствующее высоким спортивным стандартам.