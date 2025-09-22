Мышцы растут криво? Вот как избавиться от ассиметрии и дисбаланса

Вы когда-нибудь замечали, что одна рука или нога значительно сильнее другой? Если да, то вы не одиноки: мышечная асимметрия встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Будь то сила, подвижность или контроль движений, наличие "доминирующей" стороны тела — это норма. Но это не значит, что нужно смириться с этим как с неизбежностью. Вам нужно понять, как исправить мышечный дисбаланс.
Со временем эти дисбалансы могут стать очевидными: возможно, вы поднимаете штангу, контролируя её сильнее с одной стороны, или вам сложно выполнить подход обеими руками одинаково. К счастью, существуют эффективные методы исправления этих диспропорций и восстановления баланса тела. Вот несколько советов экспертов.
Первый шаг к восстановлению баланса тела? Односторонняя тренировка, то есть сосредоточение на проработке только одной стороны за раз. Такой подход позволяет изолировать более слабую сторону, постепенно её укреплять и улучшать нервно-мышечный контроль.
Маркос Гомес, спортивный диетолог, персональный тренер и инструктор курсов Fit Generation, объяснил свою стратегию.
"Используйте гантели, тросы или тренажёры, которые позволяют прорабатывать одну сторону за раз. Речь идёт не об увеличении объёма нагрузки на слабую сторону, а об улучшении качества повторений", — сказал он.
Полезная техника, предлагаемая Гомесом, — это метод изоудержания: "Делайте изометрическую паузу на 2-3 секунды во время концентрической фазы движения, используя только более слабую руку (или ногу). Сильней стороной выполняйте повторение в обычном режиме. Таким образом, более слабая сторона работает интенсивнее, не нарушая общего баланса тренировки. Но это требует последовательности и, прежде всего, техники".
Односторонние упражнения не только устраняют эстетическую асимметрию: они также улучшают стабильность, силу мышц-стабилизаторов и межмышечную координацию.
Но это относится к основным, менее косвенно задействованным мышцам.
В случае с бицепсами, которые также участвуют в подтягиваниях, широчайших, тягах, становой тяге и прогулке фермера, эти мышцы и так активно используются даже без специальных упражнений. Поэтому более 3-6 целевых упражнений в неделю могут быть контрпродуктивными или даже замедлить прогресс.
И если вы действительно хотите улучшить эстетику плеча, не забывайте о трицепсах, которые составляют целых две трети общей массы плеча. Бицепс придаёт форму, а трицепс — объём.
Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.