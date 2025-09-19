Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шантаж без выстрелов: Европа толкает Трампа на конфликт с Россией
Простая формула счастья: тренировка, которая стирает лишний вес быстрее диеты
Синие маячки и сирена становятся приговором: когда оправданий не принимают
Стильно без миллионов: что делает дешевую вещь роскошной на глазах
Расходы под строгим контролем? Как рассчитать ежемесячный платёж по кредиту без вреда семейному бюджету
Раздел совместного имущества: неожиданные нюансы, о которых мало кто знает
Космос подмигнул намёком: телескоп уловил признаки атмосферы на каменной планете
Парковочные войны у подъездов могут закончиться: но не для всех
Семь вещей, без которых гардероб не работает: но их почти никто не покупает

Тренировка, которая прокачает ягодицы и снимет зажимы в тазобедренных суставах

Спорт

Круговые приседания отличаются от классического варианта тем, что развивают не только силу, но и баланс. Перенос веса с одной ноги на другую заставляет активнее работать мышцы-стабилизаторы, а медленное выполнение движений добавляет контроль и улучшает подвижность тазобедренных суставов.

Приседания своим весом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания своим весом

Техника выполнения

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширину плеч, соедините руки в замке перед грудью. На вдохе перенесите вес на правую ногу и отведите таз назад, опускаясь в присед. Левую стопу держите прижатой к полу. В нижней точке плавно сместите вес на левую ногу, не разгибая суставы. На выдохе поднимитесь и слегка наклонитесь влево. При следующем повторении меняйте направление.

Польза упражнения

Круговые приседания дают ногам большую нагрузку, чем обычные, так как вес постоянно перераспределяется. Мышцы бедра, ягодицы и стабилизаторы работают одновременно. Дополнительное приведение и отведение бедра под нагрузкой увеличивает подвижность суставов и укрепляет контроль над движениями.

Варианты выполнения

Чтобы усложнить упражнение, возьмите гантели. Встаньте в исходное положение, согните руки в локтях и держите снаряды перед грудью. Выполняйте приседания так же, как в классическом варианте, сохраняя плавность и контроль.

Чтобы облегчить задачу, уменьшите амплитуду. Вместо глубокого приседа опускайтесь в полуприсед, смещая вес тела поочерёдно на правую и левую ноги. Такой вариант подходит для начинающих или при ограниченной подвижности суставов.

Сколько выполнять

Включайте круговые приседания в основную часть тренировки на ноги. Оптимально выполнять два–три подхода по одной минуте, выдерживая короткий отдых — около 15 секунд.

А что если выполнять круговые приседания каждый день?

Регулярная практика укрепит мышцы ног и ягодиц, улучшит подвижность тазобедренных суставов и поможет развить чувство баланса. Уже через несколько недель заметно упростятся бытовые движения — подъём по лестнице, приседания за предметами, удержание устойчивости на неровной поверхности.

Однако ежедневные тренировки без отдыха могут привести к переутомлению мышц и снижению эффективности. Оптимально выполнять упражнение через день, сочетая его с другими элементами для ног и общей тренировки тела.

Плюсы и минусы

Плюсы: развивают силу ног и ягодиц, улучшают подвижность суставов, тренируют баланс, подходят для домашних тренировок.
Минусы: требуют концентрации, при неправильной технике перегружают колени, новичкам может быть сложно удерживать равновесие.

FAQ

Можно ли выполнять круговые приседания без разогрева?
Нет, лучше предварительно размять суставы и мышцы ног.

Подходят ли они для новичков?
Да, если уменьшить амплитуду и работать в медленном темпе.

Можно ли делать с утяжелением?
Да, гантели или утяжелители увеличат нагрузку, но техника должна оставаться безупречной.

Мифы и правда

Миф: круговые приседания не отличаются от обычных.
Правда: здесь активно включаются мышцы-стабилизаторы и работает баланс.

Миф: достаточно выполнять только этот вариант.
Правда: приседания в круговой форме дополняют тренировку, но не заменяют базовые упражнения.

Миф: упражнение безопасно при любом темпе.
Правда: при слишком быстром исполнении можно потерять равновесие и травмироваться.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Домашние животные
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Общество
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве
Шутки плохи: Трамп против сатиры над президентом — юмористы лишатся лицензии
Бездействие равняется гибели: мелкие вредители стирают жизнь кораллов и рифов
Сауна после тренировки — смертельный удар по сперме: что еще подрывает мужское здоровье
Тренировка, которая прокачает ягодицы и снимет зажимы в тазобедренных суставах
От любви до расставания: как закончился роман Тима Бёртона и Моники Беллуччи
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Невидимая кнопка аромата: один шаг меняет работу диффузора так, что запах держится сутками
Эти три этапа делают спортзал вашим лекарством — пропустите один, и всё зря
Легкие симптомы, большие риски: опасности самолечения, о которых нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.