Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режьте без жалости: сентябрь решает, будут ли деревья вас кормить или болеть
Авиабилет в один конец: задержан экс-глава Фонда капремонта Подмосковья
Таинственный ладан и жар в груди: вот почему известный пастор стал православным
То, что считали безобидным холодом, оказалось генератором энергии
Свобода слова под угрозой: скандал вокруг шоу Киммела набирает обороты
Опасность не там, где её ищут: болезни, которые подстерегают за границей — правда о прививках
Гоночные монстры против городских улиц: вот кто на самом деле способен выжить в реальности
Неаполь у Везувия: лучшие сезоны для поездки и главные достопримечательности
Потускневший ковёр: как всего за 30 минут вернуть ему былое величие

Бразилия хуже всех выступила на ЧМ по волейболу: что повлияло на результат

1:01
Спорт

Мужская сборная Бразилии выступила хуже остальных на чемпионате мира по волейболу. Она не смогла выйти даже в 1/8 финала.

Мяч для игры в волейбол
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мяч для игры в волейбол

Бразильцы находятся на третьей строчке в группе H на соревнованиях, которые проходят на Филиппинах.

У бразильцев были шансы выйти из группы только в том случае, если бы чехи проиграли хотя бы один сет спортсменам из Китая. Однако чехи выиграли в трех сетах (26:24, 25:19, 25:18).

Сербия, Чехия и Бразилия заработали всего по шесть очков, но в 1/8 финала сборная не попала из-за поражения в одной партии китайцам.

Не попавшие в плей-офф команды займут на турнире места с 17-го по 32-е.

Кстати, самым худшим результатом для Бразилии было 13-е место на ЧМ-1966.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Волосы сыпятся, как осенние листья? Названы 4 гормональных врага вашей шевелюры
Больше никакого кекса-кирпича: выбираем муку правильно
Тихий убийца на вашем диване: как обычная мебель медленно отравляет кошек и детей
Венгрия и Словакия против прекращения импорта: назревает нефтяной конфликт в Европе
Колготки в сеточку и экстремальное декольте: Мадонна доказала, что ей рано на пенсию
Пентагон празднует, но эксперты сомневаются: стоит ли верить в чудо-ракету AIM-120
Друг Пугачёвой раскрыл правду о её браках: почему слова Примадонны назвали приколом
Вес имеет значение: какие ограничения на вывоз золота ждут россиян
Луковица как бомба замедленного действия: одно неверное движение — и цветы не взойдут
Внедорожники на водороде? Toyota уверена, что это реальнее, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.