Бразилия хуже всех выступила на ЧМ по волейболу: что повлияло на результат

Спорт

Мужская сборная Бразилии выступила хуже остальных на чемпионате мира по волейболу. Она не смогла выйти даже в 1/8 финала.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мяч для игры в волейбол

Бразильцы находятся на третьей строчке в группе H на соревнованиях, которые проходят на Филиппинах.

У бразильцев были шансы выйти из группы только в том случае, если бы чехи проиграли хотя бы один сет спортсменам из Китая. Однако чехи выиграли в трех сетах (26:24, 25:19, 25:18).

Сербия, Чехия и Бразилия заработали всего по шесть очков, но в 1/8 финала сборная не попала из-за поражения в одной партии китайцам.

Не попавшие в плей-офф команды займут на турнире места с 17-го по 32-е.

Кстати, самым худшим результатом для Бразилии было 13-е место на ЧМ-1966.