Энергия без капли кофеина: простой трюк, который заводит тело быстрее будильника

Даже если кажется, что сил совсем нет, лёгкая динамическая тренировка может стать настоящим "перезапуском" для организма. По словам фитнес-тренера и нутрициолога Ольги Яблоковой, именно движение помогает взбодриться, ускоряет кровообращение и насыщает мозг кислородом. При этом в кровь выбрасываются дофамин и серотонин — гормоны радости, которые поднимают настроение и снижают стресс.
Тренер подчёркивает: нагрузка не должна быть чрезмерной. Гораздо полезнее короткий комплекс упражнений, который активизирует обмен веществ, чем долгие и изматывающие занятия. Даже 10-15 минут достаточно, чтобы почувствовать прилив энергии.
"Начните с дыхания. Исходное положение сидя или стоя. Глаза можно прикрыть. Кладем одну ладонь на живот, а другую на грудную клетку. Делаем сначала глубокий вдох в живот… Затем медленно и плавно выдыхаем", — отметила фитнес-тренер Ольга Яблокова.
После дыхательной практики можно перейти к активным движениям:
Приседания с дыханием — встаём прямо, на вдохе садимся до параллели с полом, на выдохе поднимаемся. Выполняем в течение минуты.
Выпады с вытяжением рук — на вдохе шаг вперёд правой ногой, руки вверх, лёгкий прогиб в грудной клетке; на выдохе возвращаемся и округляем корпус. Повторить на обе ноги.
Наклоны в стороны — стоя, правая рука на талии, левой тянемся вверх и в правую сторону, затем меняем руки. Движения выполняются динамично.
Джампинг Джек — прыжком разводим ноги и руки в стороны, затем возвращаемся в исходное положение. Если противопоказаны прыжки — энергичная ходьба на месте с высоким подъёмом колена.
Динамические выпады назад — поочерёдно шаг назад правой и левой ногой, на выдохе возврат в исходное положение. Продолжать около 45 секунд.
Даосская встряска — ноги на ширине таза, тело расслаблено. Активно трясём руками, ногами и корпусом 30-40 секунд для улучшения кровотока.
Если включить этот короткий комплекс в начало дня, он может заменить кофе и зарядить энергией на несколько часов. Регулярная практика улучшает выносливость, снижает уровень стресса и помогает легче переносить рабочие нагрузки.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый эффект бодрости
|Не заменит полноценную тренировку
|Не требует оборудования
|Людям с противопоказаниями нужны адаптации
|Улучшает настроение и концентрацию
|Эффект краткосрочный, нужен повтор в течение дня
Как часто выполнять этот комплекс?
Можно делать каждый день, особенно утром или в моменты усталости.
Сколько времени займёт тренировка?
Всего 10-15 минут, но эффект ощущается сразу.
Что лучше — дыхание или кардиоупражнения?
Лучше сочетать: дыхание насыщает кислородом, а динамика запускает обмен веществ.
Миф: Чтобы взбодриться, нужен только кофе.
Правда: короткая тренировка действует мягче и полезнее для организма.
Миф: Нужно потеть и уставать.
Правда: лёгкие движения уже запускают энергию.
Миф: Без спортзала это не работает.
Правда: все упражнения выполняются дома без инвентаря.
Дыхательные практики снижают уровень кортизола — гормона стресса.
Даже 5 минут прыжков повышают концентрацию внимания.
"Даосская встряска" используется в восточных практиках как способ укрепления лимфатической системы.
В античных гимнасиях дыхание и простые движения считались обязательной частью оздоровления.
В XX веке утренняя зарядка стала массовой практикой для поддержания тонуса.
Сегодня короткие комплексы "энергетической разминки" рекомендуют офисным сотрудникам и людям с низкой подвижностью.
Такой комплекс можно использовать не только утром, но и в обеденный перерыв, чтобы снять усталость и восстановить концентрацию. Регулярное выполнение простых движений формирует привычку заботиться о теле и помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.
