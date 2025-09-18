Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куба зовёт: новые рейсы, новые курорты и неожиданный фаворит зимы
Цвет, который работает на образ: как один оттенок меняет лицо лучше макияжа
Звучит как обман, но работает: худеют даже те, кто не верил — 40 минут, и тело меняется в зеркале
Африканский отпуск обернулся игрой со смертью: москвичи заразились опасной для жизни инфекцией
Копыта вместо тракторов: секрет природы, который спасает луга от гибели
Несчастье в семье Регины Тодоренко: почему отец телеведущей оказался в реанимации
В Госдуме объяснили опасность применения ИИ в школах
Казачьи представители включены в состав ОП ещё 4 регионов РФ
Флаг над бастионом технологий: Франции парализовали оборонный гигант неожиданным ультиматумом

Простое упражнение, которое превращает тренировку пресса в испытание для всего тела

3:35
Спорт

Вытяжения лёжа — это одно из самых эффективных упражнений для тренировки пресса как стабилизатора. Несмотря на простоту техники, оно требует сосредоточенности и контроля, так как задействует сразу несколько групп мышц.

Спортивное тело весной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное тело весной

Техника выполнения

Лягте на спину так, чтобы крестец, середина грудного отдела и затылок плотно касались пола. Поясница должна сохранять лёгкий естественный прогиб. Руки поднимите вверх, согнув в локтях, ладони разверните к лицу. Ноги поднимите и согните в коленях под прямым углом.

На вдохе одновременно потянитесь руками назад, развернув ладони вниз, а ноги опустите почти до пола, не касаясь его. Важно следить, чтобы поясница не прогибалась сильнее. На выдохе вернитесь в исходное положение.

Польза упражнения

Главная задача вытяжений лёжа — укрепить пресс, который в этом случае работает в статике, удерживая поясницу в стабильном положении. Чем дальше отводятся руки и ноги, тем больше нагрузка на мышцы живота.

Кроме того, упражнение помогает развить контроль движений: корпус остаётся неподвижным, а руки и ноги двигаются в разные стороны. Такая работа тренирует согласованность всего тела и повышает координацию.

Как упростить упражнение

Если выполнять классический вариант тяжело, можно уменьшить амплитуду: опускайте ноги не так низко, ограничиваясь углом в 45 градусов. В случае дискомфорта ноги следует держать выше.

Как усложнить упражнение

Чтобы добавить нагрузку, возьмите в руки лёгкие гантели. Техника та же, но мышцы плеч и рук будут дополнительно работать при каждом вытяжении. Это усложнит контроль корпуса и сделает упражнение более функциональным.

Сколько и как часто делать

Включайте вытяжения лёжа в основную часть тренировки на пресс. Оптимально выполнять два подхода в комфортном темпе по 1-2 минуты, делая паузы для отдыха около 30 секунд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прогибать поясницу сильнее нормы. Последствие: перенапряжение поясничного отдела. Альтернатива: держать пресс в напряжении и при необходимости уменьшить амплитуду движения.

  • Ошибка: торопиться и делать резкие движения. Последствие: потеря контроля и снижение эффективности. Альтернатива: двигаться медленно, сосредоточившись на качестве.

А что если…

А что если выполнять вытяжения лёжа как часть утренней зарядки? Это поможет включить мышцы кора в работу и даст хороший тонус на весь день.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • доступно без оборудования;

  • укрепляет пресс и стабилизирует поясницу;

  • развивает контроль движений и координацию;

  • можно варьировать сложность.

Минусы:

  • требует внимательного контроля техники;

  • новичкам сложно удерживать поясницу без прогиба;

  • при неправильном выполнении есть риск дискомфорта в спине.

FAQ

Можно ли делать вытяжения лёжа новичкам?
Да, но лучше начинать с сокращённой амплитуды и без утяжелителей.

Что использовать вместо гантелей?
Подойдут бутылки с водой или лёгкие утяжелители для рук.

Когда лучше включать упражнение в тренировку?
В середине занятия, после разминки, в комплексе на пресс или мышцы кора.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Священников бросают в окопы: Украина насильно мобилизирует УПЦ
За что мы переплачиваем в магазине: цвет скорлупы сбивает с толку покупателей
НАТО в ярости: С-400 в Турции поставили крест на планах Запада
Немецкую промышленность штормит: Ford объявил о массовых сокращениях, Bosch меняет стратегию
Москва дала жёсткий ответ Польше: цена ядерных амбиций Варшавы будет слишком тяжелой
Террорист номер один раскрыл карты: план Зеленского должен ужаснуть весь мир
Глобальная безопасность под угрозой: ШОС назвали единственное спасение
Выгодная сделка оборачивается разорением: как скрытые дефекты машин с пробегом бьют по бюджету
19-й удар по России: Европа готовит энергетическое оружие массового поражения
Туристическая поездка ВСУ в Россию закончилась 15 годами в тюрьме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.