Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После такой закуски он сделает предложение: аромат баклажанов вскружит голову
Римские тайны оживают под Луарой: находка в доме грозит переписать историю региона
Кто из звёзд представит Россию на Интервидении в 2026 году? Глызин назвал своего фаворита
Огненные муравьи жалят до слёз: их колонии способны захватить целый двор за день
В Армении придумали, как облегчить жизнь российским туристам — вот что скоро изменится
Тухлый пленник в холодильнике: запахи сидят в засаде неделями, пока одно средство не обрывает их вечеринку
Обычная ванная стала ареной битвы: спор об утреннем и вечернем душе до сих пор не решён
Гипертония подкрадывается незаметно? Эти привычки повышают ваше давление
Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён

Нижняя часть тела — фундамент силы: почему игнорировать её опаснее, чем кажется

6:57
Спорт

Многие начинающие спортсмены относятся к тренировке ног как к чему-то второстепенному. Одни уверены, что силовые упражнения на нижнюю часть тела нужны только профессионалам, другие считают, что достаточно кардионагрузок — пробежек или футбола. Но на самом деле мышцы ног играют ключевую роль в формировании пропорционального тела и поддержании здоровья позвоночника. Грамотно составленная программа делает фигуру гармоничной, ускоряет обмен веществ и помогает избежать травм.

Приседания со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания со штангой

Одним из авторов эффективного комплекса упражнений для нижней части тела является Лайл МакДоналд — американский специалист в области физиологии и питания, практикующий тренер и автор книг о кето-диете. Его программа, известная как Generic Bulking Routine, используется многими спортсменами и любителями фитнеса. Она основана на базовых упражнениях, которые можно варьировать в зависимости от опыта и целей.

Основные принципы программы

В основе комплекса лежат приседания, становая тяга и жим ногами. Именно эти движения запускают рост мышц, развивают выносливость и укрепляют связки. Но, как отмечает МакДоналд, не стоит зацикливаться только на весах — куда важнее техника. Даже идеально выполненные приседания с умеренным весом дадут больший результат, чем попытки поднять штангу, которая превышает ваши возможности.

Помимо базовых упражнений программа включает работу на икры, гиперэкстензию или упражнения на фитболе. Такой подход позволяет равномерно прокачивать нижнюю часть тела и снижает риск травм.

Сравнение упражнений

Упражнение Преимущества Ограничения
Приседания со штангой Развитие силы и массы, укрепление спины Требует контроля техники, нагрузка на позвоночник
Жим ногами Безопаснее для спины, удобен для новичков Высокий риск перегрузки из-за больших весов
Становая тяга на прямых ногах Отличная проработка задней поверхности бедра Легко повредить поясницу при ошибках
Гиперэкстензия Укрепляет поясницу, подходит всем Ограниченная нагрузка
Подъемы на икры Формирование рельефа Слабый отклик при генетической предрасположенности

Такое сравнение помогает понять, какие упражнения будут наиболее полезны именно вам.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с разогрева: 5–10 минут на беговой дорожке или велотренажёре.

  2. Освойте базовую технику приседаний без веса, затем переходите к грифу.

  3. Добавляйте нагрузку постепенно, увеличивая вес на 2,5–5 кг раз в неделю.

  4. Контролируйте дыхание: вдох на опускании, выдох на подъёме.

  5. Чередуйте приседания и жим ногами, если чувствуете дискомфорт.

  6. Для икр используйте как стоячие, так и сидячие подъемы.

  7. В завершение сделайте растяжку бедер и поясницы, чтобы снизить риск крепатуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком тяжелая штанга → Травма колена или поясницы → Используйте меньший вес и отработайте технику.

  • Игнорирование икр → Дисбаланс фигуры, слабая устойчивость → Включите подъемы на носки стоя и сидя.

  • Упражнения только в тренажёрах → Ограниченное развитие мышц-стабилизаторов → Добавляйте свободные веса.

  • Пропуск разминки → Растяжения и микротравмы → Начинайте тренировку с легкого кардио и суставной гимнастики.

А что если…

А что если вы занимаетесь футболом, баскетболом или ездите на велосипеде? В таком случае ваши ноги уже получают нагрузку. Можно ограничиться поддерживающими тренировками: 1–2 раза в неделю выполнять легкие приседания и гиперэкстензии.

А что если цель — рельефные бедра и ягодицы? Тогда стоит добавить больше изолирующих упражнений: выпады с гантелями, махи ногами в кроссовере, ягодичный мостик.

А что если вы боитесь травм? Начните с минимального веса, попросите тренера в зале проконтролировать технику и используйте наколенники или пояс для защиты суставов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Гармоничное развитие тела Высокая нагрузка на суставы
Ускорение обмена веществ Требует строгой техники
Повышение силы и выносливости Медленный рост икроножных мышц
Улучшение осанки и здоровья спины Риск перетренированности
Универсальность программы Необходимость оборудования

FAQ

Как выбрать правильный вес?
Начинайте с того, что позволяет выполнить 8–10 повторов без ошибок. Техника важнее результата на штанге.

Что лучше: приседания или жим ногами?
Для новичков жим безопаснее, но приседания дают более комплексное развитие. Оптимально сочетать оба варианта.

Сколько стоит тренировка по такой программе?
Если заниматься самостоятельно, нужны только абонемент в спортзал и базовое оборудование. В сети клубов ALEX FITNESS можно протестировать программу в комфортных условиях.

Нужно ли тренировать икры отдельно?
Да, так как они плохо растут от одних только приседаний. Подъемы стоя и сидя помогут добавить рельефа.

Мифы и правда

  • Миф: приседания автоматически увеличивают общий рост мышечной массы.
    Правда: они развивают силу ног, но для всего тела нужны комплексные тренировки.

  • Миф: жим ногами безопаснее приседаний.
    Правда: он не требует контроля равновесия, но риск перегрузить тренажер выше.

  • Миф: большие икры — показатель силы.
    Правда: размер икр в большей степени зависит от генетики, чем от тренировок.

Интересные факты

  1. В древнегреческих палестрах атлеты использовали каменные блоки вместо штанг для приседаний.

  2. У тяжелоатлетов олимпийского уровня икры зачастую развиты меньше, чем бедра, хотя нагрузка на ноги у них колоссальная.

  3. Современные фитнес-клубы предлагают отдельные тренажеры для проработки только одной икроножной мышцы.

Исторический контекст

• В начале XX века культуристы делали акцент на груди и руках, почти игнорируя ноги.
• Лишь в 1960-х благодаря популярности бодибилдинга с акцентом на гармонию тела тренировки ног вошли в обязательную программу.
• Сегодня ни один профессиональный спортсмен не может обойтись без регулярных приседаний и тяг.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Пока не увидишь своими глазами — будешь немым: история Захарии и чудо рождения Иоанна Крестителя
Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён
Пирог с капустой спасает от хлопот: готовится за минуты, а выглядит как ресторанный
Нижняя часть тела — фундамент силы: почему игнорировать её опаснее, чем кажется
Золото или вклад? Раскрыты лучшие способы инвестировать 100 тысяч рублей
Думаете, кот вас игнорирует, но он уже всё рассчитал: как питомец слышит то, что человеку недоступно
Пиратская добыча не ушла на дно: находка у Мадагаскара меняет историю морских сражений
Макс и Алла в миниатюре: Галкин* показал сына и дочь в день рождения детей и восхитил подписчиков
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров
Яйца динозавров заговорили: учёные впервые напрямую определили их возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.