Самые опасные виды спорта для любителей: травмы, о которых мало говорят

Физическая активность полезна в любом возрасте, но занятия спортом неизбежно связаны с повышенной нагрузкой на суставы, мышцы и связки. Американская организация The National Safety Council изучила статистику повреждений и составила рейтинг дисциплин, в которых чаще всего получают травмы любители. В список вошли популярные виды спорта, исключая боевые искусства и экстремальные направления.

Бейсбол

Эта игра остаётся самой травмоопасной среди командных дисциплин: на сто тысяч участников приходится более сорока случаев повреждений. Чаще всего страдают дети от пяти до четырнадцати лет, у которых нагрузка на плечи и колени особенно велика. Основная причина травм — резкие броски и постоянные смены темпа. Игроки нередко сталкиваются с растяжениями связок и воспалениями суставов. Защитное снаряжение здесь включает шлем, щитки и нагрудник, но даже они не исключают риск полностью.

Катание на коньках и роликах

У этой дисциплины показатель травм ниже, чем у бейсбола, но всё же значителен — около двадцати трёх случаев на сто тысяч человек. Наибольшему риску подвержены школьники, только осваивающие катание. Из-за жёсткого ботинка конька и нагрузки при приземлениях особенно часто фиксируются ушибы, вывихи, переломы и даже сотрясения мозга. На роликах обязательным элементом защиты считается шлем, а на льду рекомендуют использовать налокотники и наколенники.

Регби, лакросс и другие контактные игры

Несмотря на то что в регби меньше защитного снаряжения, чем в американском футболе, уровень травм здесь ниже. Тем не менее переломы, растяжения и сотрясения мозга остаются обычным явлением. По данным статистики, чаще всего травмы получают дети и подростки, у которых ещё не до конца сформированы связки и суставы. На любительских соревнованиях обычно используют мягкие шлемы, капы и щитки, чтобы снизить вероятность серьёзных последствий.

Лыжи и сноуборд

Среди зимних видов спорта именно катание на лыжах и доске лидирует по числу повреждений. Чаще всего страдают молодые люди от пятнадцати до двадцати четырёх лет. Основные проблемы связаны с падениями на руки, что приводит к травмам кистей, а также с нагрузкой на коленные суставы, которые сильно страдают из-за жёсткой фиксации ботинок. Защитные шлемы, перчатки, а также специальные жилеты и шорты помогают минимизировать последствия, но не устраняют риск полностью.

Гольф

На первый взгляд гольф кажется спокойным и безопасным занятием. Однако статистика показывает, что у пожилых спортсменов травматизм здесь довольно высок. Чаще всего повреждаются плечи, спина и руки — резкий характер удара клюшкой провоцирует воспаления сухожилий и разрывы связок. Наибольшая группа риска — люди старше шестидесяти пяти лет. В качестве профилактики рекомендуют уделять внимание технике удара и разминке перед игрой.

А что если заниматься аккуратнее

Любой вид спорта можно сделать безопаснее. Разминка перед тренировкой, правильная техника и использование защитного снаряжения значительно снижают риски. Даже в травмоопасных дисциплинах вероятность повреждений уменьшается, если уделять внимание подготовке и не перегружать организм.

Плюсы и минусы активного спорта

Положительные стороны очевидны: развитие выносливости, улучшение состояния сердца и сосудов, повышение общего качества жизни. Минус тоже заметен — риск травм, особенно при отсутствии опыта и правильного оборудования.

Мифы и правда

Существует мнение, что серьёзные травмы получают только профессионалы, но на практике большинство повреждений приходится именно на любителей. Ещё один миф — что дети менее подвержены травмам. На деле именно у них чаще фиксируются повреждения из-за недостаточно развитой техники. Даже "спокойные" виды спорта вроде гольфа могут оказаться опасными, особенно для старших возрастных групп.