Это занятие может покалечить: названы самые травмоопасные виды спорта

Спорт воспринимается как ключ к здоровью и активному долголетию. Но когда речь заходит о профессиональных нагрузках и достижениях, радость движения может обернуться серьёзными травмами. Особенно это касается контактных и экстремальных видов спорта, где риск получить повреждение выше среднего.
"Единоборства — настоящий экстрим для организма. Боксеры чаще травмируют руки и лицо, тхэквондисты — ноги и лицо, борцы — колени, связки и мениски", — отметил в беседе с KP.RU врач-травматолог Александр Шелепов.
Врач выделяет несколько направлений, где травмы особенно часты.
Каждая дисциплина имеет свои "слабые места", и это закономерно: характер движений, интенсивность тренировок и специфика упражнений формируют определённый набор типичных травм.
1. Разминайтесь перед тренировкой минимум 15 минут, включая суставную гимнастику.
2. Используйте экипировку: перчатки, шлемы, наколенники, фиксаторы.
3. Тренируйтесь под контролем опытного тренера.
4. Постепенно увеличивайте нагрузку, избегая резких переходов.
5. Следите за восстановлением: сон, массаж, витамины и полноценное питание.
Даже при осторожном подходе избежать повреждений не всегда удаётся. В таких случаях важно не заниматься самолечением. Правильный алгоритм — холод, покой и обращение к специалисту. Современная спортивная медицина позволяет быстрее восстанавливаться и возвращаться в строй без последствий.
Нет абсолютно безопасного спорта, но плавание и йога считаются менее травмоопасными.
Да, если тренировки проходят под контролем и с защитной экипировкой. При этом нагрузки должны соответствовать возрасту.
Если боль не проходит в течение 2-3 дней или есть отёк, лучше обратиться к травматологу.
