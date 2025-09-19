Это занятие может покалечить: названы самые травмоопасные виды спорта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Спорт

Спорт воспринимается как ключ к здоровью и активному долголетию. Но когда речь заходит о профессиональных нагрузках и достижениях, радость движения может обернуться серьёзными травмами. Особенно это касается контактных и экстремальных видов спорта, где риск получить повреждение выше среднего.

Нокаут
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нокаут

"Единоборства — настоящий экстрим для организма. Боксеры чаще травмируют руки и лицо, тхэквондисты — ноги и лицо, борцы — колени, связки и мениски", — отметил в беседе с KP.RU врач-травматолог Александр Шелепов.

Какие виды спорта наиболее травмоопасны

Врач выделяет несколько направлений, где травмы особенно часты.

  • В баскетболе нагрузка падает на колени, плечи, голеностоп, кисти и пальцы.
  • У футболистов основная зона риска — колени и голеностоп.
  • В спортивной гимнастике женщины чаще травмируют ноги, мужчины — руки.

Каждая дисциплина имеет свои "слабые места", и это закономерно: характер движений, интенсивность тренировок и специфика упражнений формируют определённый набор типичных травм.

Советы шаг за шагом: как снизить риск травм

1. Разминайтесь перед тренировкой минимум 15 минут, включая суставную гимнастику.
2. Используйте экипировку: перчатки, шлемы, наколенники, фиксаторы.
3. Тренируйтесь под контролем опытного тренера.
4. Постепенно увеличивайте нагрузку, избегая резких переходов.
5. Следите за восстановлением: сон, массаж, витамины и полноценное питание.

А что если травма всё же произошла?

Даже при осторожном подходе избежать повреждений не всегда удаётся. В таких случаях важно не заниматься самолечением. Правильный алгоритм — холод, покой и обращение к специалисту. Современная спортивная медицина позволяет быстрее восстанавливаться и возвращаться в строй без последствий.

FAQ

Какой спорт самый безопасный?

Нет абсолютно безопасного спорта, но плавание и йога считаются менее травмоопасными.

Стоит ли детям заниматься единоборствами?

Да, если тренировки проходят под контролем и с защитной экипировкой. При этом нагрузки должны соответствовать возрасту.

Как понять, что травма требует врача?

Если боль не проходит в течение 2-3 дней или есть отёк, лучше обратиться к травматологу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
