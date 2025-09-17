Ролл вместо массажиста: простая техника возвращает спине лёгкость за минуты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Спорт

Растяжка с роллом — простой и эффективный способ снять напряжение в спине и улучшить подвижность плечевых суставов. Это упражнение подходит как для разминки перед тренировкой, так и для заминки после силовой нагрузки.

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Техника выполнения

Сядьте на колени, пальцы ног уприте в пол. Наклоните корпус вперёд и положите ладони боком на ролл. Сделайте вдох и плавно прокатите ролл вперёд, позволяя предплечьям скользить по нему до уровня локтей. Спина должна мягко разогнуться, грудная клетка раскроется. На выдохе вернитесь назад в исходное положение, контролируя движение.

Польза упражнения

Растяжка с роллом усиливает кровоток в широчайших мышцах, что помогает восстановлению после нагрузок и ускоряет выведение продуктов обмена. Кроме того, благодаря дополнительной амплитуде движений улучшается подвижность плечевых суставов и снимается зажатость в грудном отделе.

Как усложнить упражнение

Чтобы добавить нагрузку и сделать растяжку более функциональной, включите ротацию. Для этого положите на ролл только одну ладонь — например, левую, а правую вытяните вниз, слегка касаясь пола пальцами для баланса. На вдохе прокатите ролл вперёд левой рукой, а в нижней точке поднимите правую руку вверх, разворачивая грудную клетку. На выдохе опустите руку и вернитесь в исходное положение. Затем повторите на другую сторону.

Сколько и как часто выполнять

Включайте растяжку широчайших мышц спины с роллом в разминку перед тренировкой спины и плеч либо в заминку после нагрузки. Достаточно одного подхода продолжительностью 1-2 минуты в комфортном темпе.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы:

  • простое и доступное;

  • подходит как для разминки, так и для заминки;

  • улучшает гибкость и кровоток;

  • помогает восстановлению после нагрузок.

Минусы:

  • при неправильной технике может перегрузить поясницу;

  • требует контроля дыхания и внимания к движению;

  • людям с острыми травмами плеч или позвоночника выполнять не рекомендуется без консультации врача.

FAQ

Можно ли выполнять растяжку каждый день?
Да, при умеренной нагрузке упражнение безопасно и полезно для ежедневной практики.

Сколько подходов оптимально?
Достаточно одного подхода продолжительностью 1-2 минуты.

Подойдёт ли обычный гладкий ролл?
Да, гладкий ролл комфортнее для новичков, а массажный создаёт дополнительное воздействие на мышцы.

Нужно ли выполнять растяжку только спортсменам?
Нет, она подходит всем, кто хочет снять напряжение в спине, особенно офисным работникам.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
