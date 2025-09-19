Омолоди сердце на 20 лет: стоит делать всего две мини-тренировки в неделю

Биохимик Ронда Патрик рассказала о "золотом стандарте" 40-минутных занятий спортом для того, чтобы "омолодить" сердце на 20 лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний спорт в парке

Из чего состоит тренировка:

Разминка для нормализации сердечного ритма.

Четыре минуты интенсивных упражнений.

Три минуты восстановления в медленном темпе.

Повторите четыре подхода.

Закончите тренировку заминкой, чтобы снизить частоту сердечных сокращений.

Формат тренировки

На чем выполнять упражнения, совсем не важно.

Эксперт уточнила, что это может быть как езда на велосипеде, так и гребля, или использование тренажеров на регулярной основе.

Кстати, тренировки по этому необычному методу помогут быть в отличной физической форме, а также являются профилактикой от сердечной недостаточности, которая зачастую связана с малоподвижным образом жизни.