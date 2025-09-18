Секрет упругих ягодиц раскрыт: эти 5 упражнений можно делать прямо в шезлонге

Фитнес-эксперт и колумнистка по женскому и домашнему здоровью Энни Дэдман делится упражнениями, которые можно выполнять на пляже или в саду.
Отпуск — это возможность сменить привычный распорядок, насладиться свежими пейзажами, другой едой, новыми запахами и — как говорят миллениалы — "проверить себя". Отдых на шезлонге у бассейна или в саду — идеальное место для этого. Но, конечно, вы можете выполнять эти упражнения и дома на своём лучшем толстом коврике для йоги, если погода в эти праздничные дни станет сырой.
Нарисуйте в воздухе алфавит большим пальцем ноги. Это поможет сохранить связки на подошве стопы эластичными и упругими, а также поможет предотвратить появление неприятного подошвенного фасциита (который может обостриться, если вы весь день ходите в шлёпанцах).
Сведите подошвы стоп вместе и широко разведите колени, чтобы стимулировать растяжение мышц таза и внутренней поверхности бедра. Если вы полны сил, оставайтесь в таком положении и поднимитесь, чтобы коснуться пальцев ног, как в "бабочке". Повторите 10 раз.
Оставайтесь сидеть, но сделайте круговые движения ногами так, чтобы они оказались на полу. Положите теннисный мяч или мяч для гольфа под подошву стопы и, сильно надавливая, медленно перекатывайте его сверху вниз. Да, это изнурительно, но очень эффективно для здоровья стоп.
Не вставая с места, положите левую ногу на правое колено, образовав форму цифры "четвёрка", и слегка наклонитесь вперёд. Чувствуете это в бедре и ягодицах?
К моменту полёта домой у вас будет сильный торс.
Вишенка на торте, конечно же, это тазовое дно. Напрягите внутренние мышцы, словно всасываете виноградину во влагалище, не повреждая при этом кожуру. Сделайте паузу. Затем медленно расслабьте.
Вернувшись из отпуска и готовые к более интенсивной тренировке, попробуйте эти три упражнения. Составьте их следующим образом: 10 повторений приседаний и скольжений в планке, затем 50 русских скручиваний. Затем по 8, 6, 4, 2 повторения приседаний и скольжений в планке, а также 40, 30, 20, 10 русских скручиваний.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.