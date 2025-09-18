Секрет долголетия в движении: как функциональный фитнес продлевает молодость

Функциональные фитнес-упражнения включают упражнения, имитирующие движения в реальной жизни, такие как приседания, становая тяга и выпады в ходьбе. Согласно новому исследованию, их выполнение может помочь спортсменам улучшить общую физическую форму, но и обычные люди могут получить от них пользу.
В исследовании были рассмотрены 145 исследований и установлено, что функциональные тренировки "значительно улучшили" скорость, мышечную силу, мощность, равновесие и ловкость.
В исследованиях изучались спортсмены разных типов, включая теннисистов, гандболистов и футболистов, в мужских и женских командах. Также проводилось тестирование с использованием различных силовых упражнений, включая плиометрические (взрывные движения), спринт, балансировку и движения на одной ноге.
Даже несмотря на высокий уровень подготовки сердечно-сосудистой системы и силы участников, эти упражнения дали результат.
Хотя исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Physiology, касалось спортсменов, есть все основания полагать, что-то же самое может быть применимо и к обычным людям.
"На самом деле, для тех, кто сейчас мало занимается спортом или совсем не занимается, функциональная фитнес-программа может быть особенно полезна", — говорит Иэн Гроувс, сертифицированный персональный тренер, специалист по силовым тренировкам. "Регулярно выполняя эти упражнения, вы быстро заметите улучшение повседневной работоспособности, подвижности и равновесия, одновременно снижая риск травм", — говорит он.
Для тех, кто уже тренируется с гантелями и другими отягощениями, это может быть отличным способом поддерживать форму вне спортзала или регулярно заниматься спортом, будь то напряжённый рабочий день, отпуск или просто перерыв.
"Прелесть функционального тренинга в его адаптивности", — говорит Гроувс. "Его можно адаптировать к вашему графику, возрасту и способностям, а значит, практически каждый может получить пользу, добавив его в свою еженедельную программу".
Как выполнять выпады в ходьбе:
Главное преимущество функционального фитнеса заключается в том, что он максимально приближен к обычной жизни.
"Он тренирует тело выполнять движения, характерные для реальной жизни, с большей лёгкостью и безопасностью", — говорит персональный тренер. "Вы будете двигаться эффективнее и с меньшим напряжением, независимо от того, несёте ли вы сумки с покупками по лестнице или занимаетесь любимым видом спорта".
Хотя большинство функциональных упражнений не выглядят как упражнения для кора, на самом деле они являются одними из лучших упражнений для кора и спины, поскольку задействуют глубокие мышцы кора, необходимые для уменьшения боли в спине, стабилизации позвоночника и улучшения осанки.
Многие из нас с возрастом страдают от ограниченной подвижности, и функциональные фитнес-тренировки, такие как каллистеника для начинающих, могут помочь предотвратить это.
"Функциональные упражнения задействуют множество суставов и двигательных паттернов, помогая восстановить подвижность, улучшить равновесие и поддерживать правильную осанку", — говорит он.
Если вы занимаетесь другим видом спорта, будь то теннис или велоспорт, функциональные фитнес-упражнения являются неотъемлемым элементом тренировки для предотвращения травм, поскольку они повышают силу окружающих мышц.
Нет, хотя функциональные упражнения, такие как становая тяга, часто встречаются в кроссфит-тренировках, а многие HIIT-тренировки включают в себя такие упражнения, как приседания с собственным весом, их приоритеты различаются.
"Кроссфит сочетает в себе силовые упражнения, гимнастику и кондиционирование в постоянно меняющихся тренировках, обычно выполняемых на время или на количество повторений в группе, с целью повышения общей спортивной результативности", — говорит Иэн.
По его словам, HIIT чередует короткие максимальные нагрузки с восстановлением низкой интенсивности и может включать как функциональные, так и нефункциональные упражнения, но его основная цель — улучшение сердечно-сосудистой системы и быстрое сжигание калорий.
