Хватит гадать — вот какой вес нужно поднимать, чтобы стать сильнее и нарастить стальные мышцы

Поднимать достаточный вес, но не слишком большой в спортзале очень важно, независимо от того, делаете ли вы упражнения на пресс стоя или тренировку с гантелями на верхнюю часть тела. Это создаёт нагрузку на мышцы, разрушая волокна, которые затем растут и восстанавливаются, становясь сильнее.

Двойная регулируемая тяга

Чтобы понять, какой вес вам следует поднимать, несколько сертифицированных персональных тренеров, поделились советами.

Какой вес поднимать?

Эксперты сходятся во мнении, что лучше всего начинать с лёгкого веса и постепенно увеличивать его. Например, можно взять пару гантелей по 5 кг для приседаний, удерживая их на плечах для поддержки. Если это покажется слишком лёгким или сложным, выберите более тяжёлый или лёгкий вес для подхода.

Вы поймете, что поднимаете правильный вес для развития силы, когда сможете сделать "от одного до трех повторений до отказа", говорит Эбби Уоткинс, сертифицированный персональный тренер и специалист по силовой и кондиционной подготовке, работающий с Origym.

Это означает, что ваш вес должен быть достаточно большим, чтобы последние повторения были выполнимыми, но определенно не слишком лёгкими.

Величина веса, которую вы должны поднимать, также может зависеть от упражнения и целевой мышцы.

"Крупные мышцы, такие как ноги и ягодицы, могут выдержать больший вес, в то время как более мелкие, такие как плечи и руки, выигрывают от более мягкого старта", — говорит Мапуле Тагумигва, сертифицированный персональный тренер Hooke Fitness.

Комплексные упражнения, такие как приседания, становая тяга и жим лёжа, задействуют несколько мышц и могут выдерживать более тяжёлые нагрузки, в то время как изолирующие упражнения, такие как сгибания рук или разведения рук в стороны, как правило, требуют более лёгких весов для максимального контроля и правильной техники.

Для базовых упражнений на нижнюю часть тела: 2 гантели по 8-10 кг

Для базовых упражнений на верхнюю часть тела: 2 гантели по 3-5 кг

Для изометрических упражнений на нижнюю часть тела: 2 гантели по 5-7,5 кг или используйте тренажёр

Для изометрических упражнений на верхнюю часть тела: 2 гантели по 1-3 кг или используйте тренажёр

Сколько повторений делать?

Чтобы нарастить силу, стремитесь к 4-6 повторениям с более тяжёлыми весами, останавливаясь за 1-3 повторения до отказа.

"Это помогает мышцам адаптироваться к высоким нагрузкам, не нарушая технику выполнения упражнений и восстановления", — говорит Эбби.

По ее словам, этот диапазон также может хорошо подойти для баланса между силой и ростом мышц.

Если вы сосредоточены на наращивании мышечной массы, идеальным вариантом будет от 6 до 12 повторений, но исследования показали, что эффективным может быть и от 5 до 20 повторений, при условии, что вы выполняете каждый подход максимально близко к "отказу".

Какой тяжелый вес должен поднимать новичок?

Тем, кто занимается силовыми тренировками для начинающих, могут понадобиться более лёгкие веса, чтобы сосредоточиться на технике и предотвратить травмы, говорит Эбби, поэтому стоит попробовать несколько гантелей, прежде чем выбирать гантели для своего упражнения.

Например, возьмите за основу гантели весом 5 кг для упражнений на верхнюю и нижнюю части тела. Если это покажется слишком лёгким, увеличьте вес. Если тяжело, используйте более лёгкие.

"Отслеживание своего прогресса, веса, повторений и подходов тоже меняет правила игры. Поначалу это может показаться административным, но быстро становится мотивирующим, когда вы замечаете улучшения, которые, возможно, не видите в зеркале", — говорит Мапуле.

Увеличивать вес или количество повторений?

Если вы можете выполнить все повторения без проблем, пришло время что-то изменить, увеличив вес или сделав больше повторений до отказа.

В большинстве случаев любой вариант будет приемлемым, но если вы выполняете базовые упражнения (например, выпады в шаге, становую тягу и жим стоя), то лучше увеличить вес, чем количество повторений.

"Для максимальной эффективности количество повторений до отказа следует стратегически использовать в изолирующих упражнениях, таких как сгибания рук на бицепс или разгибания ног", — говорит Эбби.

Она добавила, что чрезмерное использование отказных повторений в тяжёлых базовых упражнениях [таких как приседания или становая тяга] может увеличить риск травм и затруднить восстановление.