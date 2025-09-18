Россия снова на поле? УЕФА раскрыл карты: кто за, кто против возвращения наших футболистов

Когда русские футболисты вернутся на международную арену? Этот вопрос волнует многих.
В Тиране прошло заседание исполкома УЕФА, где среди прочих вопросов обсуждалось возвращение российских клубов, молодёжных и взрослых сборных в мировые соревнования по футболу.
Швеция, Финляндия и Норвегия выступили за то, чтобы ограничения к нашим футболистам смягчили.
Чтобы футболисты из России вернулись, проголосовали Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.
Готовы обсуждать при согласии УЕФА: Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия.
А вот французы, немцы, голландцы, датчане, бельгийцы, англичане, шотландцы, ирландцы и исландцы против того, чтобы Россия вернулась на международную арену.
Польша, Латвия, Литва, Эстония и Украина хотят, чтобы Россия и вовсе была исключена из УЕФА и играла за Азию.
Получается, что Россия точно пропустит чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.
