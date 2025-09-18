Худеем лёжа: всего 3 шага и диван превратится в личного фитнес-тренера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Для многих малоподвижных людей мечта похудеть, не прикладывая особых усилий, кажется недостижимой. Однако персональный тренер и преподаватель физкультуры Тауан Гомес разработал программу, которая доказывает: заниматься можно даже с помощью дивана.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Ключ к успеху — не в пассивном лежании, а в грамотном использовании мебели как спортивного инвентаря.

"Вам не нужно выходить из дома, чтобы начать процесс похудения. Для начала переставьте диван в центр гостиной, и, используя только это пространство, вы сможете выполнять тренировку, используя только вес своего тела", — объясняет Тауан Гомес.

Важно понимать: эта программа не о том, чтобы избежать работы. Она о том, чтобы сделать первый шаг к активности максимально комфортным и доступным, устранив главное препятствие — нежелание идти в зал, пишет terra.com.br.

Эффективная тренировка с диваном: план действий

Программа состоит из трех ключевых блоков: растяжка, разминка и основная силовая часть.

1. Растяжка (3-5 минут)

  • Цель: подготовить мышцы к работе, улучшить эластичность.

  • Выполнение: Сядьте на пол рядом с диваном. Вытяните одну ногу вдоль пола, а вторую положите на подлокотник или сиденье. Медленно наклонитесь корпусом к прямой ноге, стараясь дотянуться до носка. Задержитесь в точке легкого напряжения. Повторите для другой ноги.

2. Разминка (2-3 минуты)

  • Цель: разогреть тело, участить пульс.

  • Выполнение:

    • Сделайте 2-3 круга быстрым шагом вокруг дивана.

    • Выполните 1 минуту прыжков на месте (можно без отрыва носков для снижения нагрузки).

    • "Обхват коленей": Сядьте на край дивана, оторвите ноги от пола. Подтяните колени к груди, обхватывая их руками, затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите в течение 1 минуты.

3. Основной блок (12 минут)

  • Цель: максимально интенсивная работа для сжигания калорий.

  • Выполнение: Поставьте таймер на 12 минут и постарайтесь сделать как можно больше кругов следующей связки:

    • 20 прыжков с разгибом (джампинг-джеков).

    • 16 приседаний (садиться на край дивана и вставать, как на стул).

    • 12 подъемов корпуса (скручивания на пресс, лежа на полу или на диване).

    • 10 отжиманий (с упором рук на сиденье дивана для облегчения техники).

Ключевые рекомендации для достижения результата

  • Заминка. После тренировки обязательно повторите растяжку в течение 3-5 минут и походите по комнате, чтобы восстановить дыхание и пульс.

  • Регулярность. Для видимого результата занимайтесь по этой схеме 3-5 раз в неделю.

  • Прогресс. Через 5-6 недель регулярных занятий вы заметите улучшение не только в весе, но и в тонусе мышц, выносливости и общем самочувствии.

  • Питание. Помните, что тренировки — это лишь 30% успеха. Основой похудения остается сбалансированное питание с небольшим дефицитом калорий.

Данный комплекс — отличный способ начать двигаться тем, кто давно ведет сидячий образ жизни. Он ломает психологический барьер, доказывая, что для старта не нужен абонемент в зал или специальное оборудование — достаточно желания и обычной мебели. Главное — сделать первый шаг, и диван может стать вашим лучшим союзником на пути к стройности.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
