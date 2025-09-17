Клеймо на карьере? Глушаков объяснил страх европейских клубов перед российскими футболистами

Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и сборной России Денис Глушаков высказал мнение, что одной из ключевых причин малого количества российских футболистов в зарубежных клубах является текущая политическая обстановка.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Денис Глушаков

По его словам, европейские клубы опасаются совершать трансферы из России.

"Это зависит от футболиста. Но в том числе имеет значение и фактор, что мы сейчас отстранены, некоторые боятся брать российских игроков", — заявил Глушаков в интервью "РИА Новости Спорт".

Этот комментарий был сделан на фоне продолжающейся изоляции российского футбола на международной арене. Напомним, что с конца февраля 2022 года все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой UEFA и FIFA.

Кто из российских футболистов сейчас играет в Европе?

Несмотря на существующие ограничения и риски, некоторым российским игрокам удалось построить карьеру в зарубежных чемпионатах. В их числе:

Александр Головин - полузащитник французского "Монако", один из лидеров сборной России.

Арсен Захарян - молодой вингер испанского "Реал Сосьедада".

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев - нападающий и полузащитник греческого ПАОКа соответственно.

Почему политика влияет на трансферы?

Ситуация в мире спорта тесно переплетена с геополитикой. Отстранение российских команд создало ряд барьеров:

Репутационные риски. Клубы могут опасаться негативной реакции со стороны болельщиков, спонсоров или даже собственного правительства при подписании контракта с российским игроком. Организационные сложности. Проведение трансферных переговоров, медицинских осмотров и оформление виз могут быть сопряжены с дополнительными трудностями. Неопределенность. Неясные перспективы по поводу сроков отстранения и возможных новых санкций заставляют менеджеров европейских клубов действовать с повышенной осторожностью.

Дополнительные факторы, влияющие на трансферы

Помимо политического фактора, на переход игроков за границу влияет и ряд других причин:

Высокая зарплата в РПЛ. Многие игроки получают в России контракты, которые европейские клубы среднего уровня просто не могут предложить.

Адаптационный барьер. Языковой барьер, культурные различия и другой стиль футбола требуют от игрока времени на привыкание, на что готовы пойти не все тренеры.

Спортивный уровень. Для перехода в топ-чемпионат необходим стабильно высокий уровень игры, который демонстрируют лишь единицы.

Таким образом, нынешняя ситуация с трансферами российских футболистов за рубеж является многосторонней проблемой. Политическая обстановка создает серьезный внешний барьер, однако на решение клуба также влияют финансовые условия, спортивный уровень самого игрока и его готовность к сложной адаптации в новой стране.

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник.

