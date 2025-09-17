Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В тысячу раз больше Челябинского метеорита: зачем мир следит за астероидом 2025 FA22
Назван главный пожиратель электроэнергии в вашем доме — и это не холодильник
От свежести к усталости: всего один лишний слой румян меняет образ до неузнаваемости
Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем
Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
Мышцы рук не растут: 3 ошибки в тренировках, которые совершают почти все
Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога
Маленький участок, огромные яблоки: хитрая схема обманула пространство и подарила урожай

Клеймо на карьере? Глушаков объяснил страх европейских клубов перед российскими футболистами

3:13
Спорт

Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и сборной России Денис Глушаков высказал мнение, что одной из ключевых причин малого количества российских футболистов в зарубежных клубах является текущая политическая обстановка.

Денис Глушаков
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Денис Глушаков

По его словам, европейские клубы опасаются совершать трансферы из России.

"Это зависит от футболиста. Но в том числе имеет значение и фактор, что мы сейчас отстранены, некоторые боятся брать российских игроков", — заявил Глушаков в интервью "РИА Новости Спорт".

Этот комментарий был сделан на фоне продолжающейся изоляции российского футбола на международной арене. Напомним, что с конца февраля 2022 года все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой UEFA и FIFA.

Кто из российских футболистов сейчас играет в Европе?

Несмотря на существующие ограничения и риски, некоторым российским игрокам удалось построить карьеру в зарубежных чемпионатах. В их числе:

  • Александр Головин - полузащитник французского "Монако", один из лидеров сборной России.

  • Арсен Захарян - молодой вингер испанского "Реал Сосьедада".

  • Фёдор Чалов и Магомед Оздоев - нападающий и полузащитник греческого ПАОКа соответственно.

Почему политика влияет на трансферы?

Ситуация в мире спорта тесно переплетена с геополитикой. Отстранение российских команд создало ряд барьеров:

  1. Репутационные риски. Клубы могут опасаться негативной реакции со стороны болельщиков, спонсоров или даже собственного правительства при подписании контракта с российским игроком.

  2. Организационные сложности. Проведение трансферных переговоров, медицинских осмотров и оформление виз могут быть сопряжены с дополнительными трудностями.

  3. Неопределенность. Неясные перспективы по поводу сроков отстранения и возможных новых санкций заставляют менеджеров европейских клубов действовать с повышенной осторожностью.

Дополнительные факторы, влияющие на трансферы

Помимо политического фактора, на переход игроков за границу влияет и ряд других причин:

  • Высокая зарплата в РПЛ. Многие игроки получают в России контракты, которые европейские клубы среднего уровня просто не могут предложить.

  • Адаптационный барьер. Языковой барьер, культурные различия и другой стиль футбола требуют от игрока времени на привыкание, на что готовы пойти не все тренеры.

  • Спортивный уровень. Для перехода в топ-чемпионат необходим стабильно высокий уровень игры, который демонстрируют лишь единицы.

Таким образом, нынешняя ситуация с трансферами российских футболистов за рубеж является многосторонней проблемой. Политическая обстановка создает серьезный внешний барьер, однако на решение клуба также влияют финансовые условия, спортивный уровень самого игрока и его готовность к сложной адаптации в новой стране.

Уточнения

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
От свежести к усталости: всего один лишний слой румян меняет образ до неузнаваемости
Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем
Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
Мышцы рук не растут: 3 ошибки в тренировках, которые совершают почти все
Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога
Маленький участок, огромные яблоки: хитрая схема обманула пространство и подарила урожай
Спор длиной в столетие окончен: поставлена точка в вопросе, кто умнее — кошки или собаки
Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания
Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.