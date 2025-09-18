Межпозвоночная грыжа отступит: этот вид спорта творит с ней чудеса — узнайте, какой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Пилатес известен как метод, гармонизирующий тело и разум, который улучшает координацию, гибкость, осанку и общее самочувствие. Но для людей с диагнозом "межпозвоночная грыжа" закономерно возникает вопрос: не навредит ли им такая физическая активность?

Пилатес упражнения
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пилатес упражнения

На этот вопрос для Sport Life ответила Ана Паула Пессанья, физиотерапевт бразильской больницы Санта-Катарина-Паулиста.

"Да. При условии уважения к боли и ограничениям практикующего. Иногда необходима определённая адаптация движений", — говорит эксперт.

Ключевое условие — занятия должны проходить под руководством опытного инструктора, который знает о вашем диагнозе и может адаптировать комплекс упражнений. Как только ученик осваивает технику выполнения без боли, ограничения постепенно пересматриваются.

Кому подходит пилатес? Дело не в возрасте

Физиотерапевт сразу отмечает, что успех в пилатесе зависит не от возраста, а от общего состояния организма и регулярности занятий. Многие пожилые люди демонстрируют отличные результаты благодаря хорошей подвижности и силе, в то время как малоподвижные молодые люди могут иметь больше ограничений.

"Молодость не обязательно гарантирует хорошее здоровье. Укрепление мышц кора — немедленное упражнение, поскольку эта группа мышц поддерживает позвоночник, снижает нагрузку и перегрузку позвонков", — добавляет Ана Паула.

Таким образом, пилатес — это универсальная практика для всех возрастов, особенно актуальная для тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Какие виды грыж совместимы с пилатесом?

Существует три основных типа межпозвонковых грыж:

  1. Протрузия (самый распространенный тип, вызванный мышечным дисбалансом).

  2. Экструзия (более серьезное поражение).

  3. Секвестрация (разрыв диска, самая тяжелая форма).

По словам Пессаньи, боль и ограничения чаще всего возникают при протрузиях и секвестрированных грыжах. Однако решающим фактором является не только тип грыжи, но и индивидуальная реакция человека. Важно обращать внимание на жалобы студента и его способность правильно выполнять движения.

Когда ждать улучшений?

Сроки появления положительных результатов строго индивидуальны. На них влияют:

  • Исходные способности и болевой порог ученика.

  • Степень сложности подобранной программы.

  • Регулярность и частота занятий.

Если ученик занимается пилатесом с рекомендуемой частотой, уважая свои возможности, но принимая вызов, можно заметить облегчение боли и снятие ограничений уже в течение первых нескольких месяцев, заключает специалист.

Что такое грыжа и почему она возникает?

Грыжа межпозвоночного диска — это смещение части диска за пределы своих границ, чаще всего возникающее в поясничном отделе у людей 30-60 лет. Она вызывает такие симптомы, как:

  • Боль в спине (острая или ноющая)

  • Покалывание и онемение

  • Жжение по ходу нерва

Основные причины развития грыжи:

  • Малоподвижный образ жизни.

  • Резкие, неправильные нагрузки (подъем тяжестей).

  • Неправильная осанка.

  • Перетренированность без необходимого восстановления.

Дополнительные рекомендации для безопасных занятий

  1. Консультация с врачом. Перед началом занятий обязательна консультация с лечащим врачом или неврологом для понимания точной локализации и размера грыжи.

  2. Поиск квалифицированного инструктора. Выбирайте тренера с опытом работы с подобными проблемами позвоночника.

  3. Фокус на технике, а не на амплитуде. Правильное выполнение важнее количества повторов.

  4. Избегайте ударных нагрузок. Пилатес сам по себе является щадящей практикой, но следует избегать прыжков и резких скручиваний.

  5. Слушайте свое тело. Боль — это сигнал к остановке. Никакое упражнение не должно ее причинять.

Пилатес не только разрешен, но и настоятельно рекомендован при грыже межпозвонкового диска как эффективный метод укрепления мышечного корсета, снятия нагрузки с позвоночника и уменьшения болевого синдрома. Главное — грамотный и индивидуальный подход.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
