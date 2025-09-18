Даже в Мадриде признали: второй пенальти Реала против Марселя был подарком

Победа мадридского "Реала" над "Марселем" (2:1) в Лиге чемпионов вызвала бурю споров — и на этот раз сомнения исходят не только из Франции.
Даже мадридская пресса согласилась: второй пенальти в ворота французов был сомнительным.
Фол Кондогбья на Родриго в первом тайме ни у кого вопросов не вызвал. Мбаппе спокойно реализовал 11-метровый, и "Реал" сравнял счет.
На 79-й минуте Винисиус обыграл Медину, который, упав на газон, задел мяч рукой. Арбитр указал на точку, и Мбаппе оформил дубль. Однако, как признали эксперты в испанской прессе, эпизод вовсе не тянул на нарушение.
Бывший судья Альфонсо Перес Баррулл (Radio Marca): "Это естественный жест. Медина падает, рука не тянется к мячу. Пенальти не должно было быть".
Матеу Лахос (Movistar): "Рука в естественном положении, игрок страхует падение. Это никогда не пенальти".
Итурральде Гонсалес (AS): "Не явный пенальти. Можно было и не свистеть".
Каталонская Mundo Deportivo язвительно отметила, что в то время как мадридцы жалуются на судейство в Ла Лиге, в Лиге чемпионов они уже лидеры по числу пенальти — 63, обогнав "Баварию".
Скандал с решением арбитра грозит стать главным послематчевым сюжетом, затмив саму победу "Реала".
