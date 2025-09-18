Моуринью в шаге от возвращения в Лигу чемпионов: переговоры с Бенфикой на финальной стадии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

После шокирующего домашнего поражения от азербайджанского "Карабаха" со счетом 2:3 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, руководство лиссабонской "Бенфики" приняло решение о немедленном увольнении главного тренера Бруно.

Жозе Моуриньо
Фото: www.flickr.com by Ронни Макдональд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жозе Моуриньо

Президент клуба Руй Кошта заявил на экстренной пресс-конференции, что клуб не может мириться с таким результатом, особенно учитывая статус фаворита и быстрый старт с двумя забитыми мячами уже к 16-й минуте. Это поражение стало последней каплей в серии неудачных выступлений команды.

Кандидат номер один

Португальское издание A Bola сообщает, что основным претендентом на пост является Жозе Моуринью. Легендарный специалист сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из "Фенербахче" в конце августа.

Его возможное возвращение в "Бенфику" спустя почти 25 лет после первого краткого пребывания (всего 10 официальных матчей) выглядит символично. Моуринью хорошо знаком с давлением и ожиданиями большого клуба, а его опыт работы с топ-командами по всей Европе делает его идеальным кандидатом.

Вызов для Моуринью

Если назначение состоится, перед Моуринью встанет задача немедленно стабилизировать игру команды и вернуть уверенность игрокам. "Бенфика" все еще участвует во всех турнирах, включая чемпионат Португалии и Лигу чемпионов, но текущая форма вызывает тревогу.

Кроме того, его прошлое в качестве тренера заклятого врага "Бенфики" — "Порту" — добавит остроты и внимания к его работе. Однако его репутация "прирожденного победителя", как охарактеризовал требуемого тренера президент Кошта, может перевесить любые сомнения.

Срочность решения

Руй Кошта подчеркнул, что новый тренер будет представлен до следующего матча чемпионата, что указывает на крайнюю срочность в принятии решения. Это решение также происходит на фоне предстоящих президентских выборов в клубе, где Кошта будет бороться за сохранение своего поста.

Назначение такой звезды, как Моуринью, безусловно, укрепит его позициию

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
