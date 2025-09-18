Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыбакам в Индии улыбнулась удача : 50 редких горбылей принесли почти полмиллиона
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Электромобили BMW: революция начинается здесь – держитесь крепче
Когда на готовку есть всего 15 минут: этот рулет из лаваша накормит всю семью и не отнимет сил
Отказалась от риса и картошки: это зерно сделало меня моложе на 10 лет
Стройка под окнами рушит не только покой: и то, к чему это ведёт, вызывает тревогу
Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти
Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала
Осенняя магия на клумбе: японские цветы создают композиции, которые не повторит никто

Лига чемпионов сошла с ума: сенсации, драмы и шокирующие развязки первого тура

1:41
Спорт

Лига чемпионов стартовала с оглушительных сенсаций и драмы до последних секунд.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Герой мадридского вечера

В поединке против "Марселя" "Реал" оказался в сложной ситуации: красная карточка Дани Карвахаля на 72-й минуте оставила "сливочных" в меньшинстве. Но Килиан Мбаппе взял игру на себя и реализовал два пенальти, оформив победу 2:1.

Эти голы вывели француза на шестое место в списке лучших бомбардиров турнира. Он догнал легендарного Мюллера.

Туринская буря

В Турине зрители стали свидетелями сумасшедшего шоу. "Ювентус" и "Боруссия" Дортмунд выдали вторую половину с восемью голами.

В компенсированное время "Боруссия" вела в два мяча, но туринцы вырвали ничью 4:4 благодаря пенальти Душана Влаховича и удару Ллойда Келли в 96-й минуте.

Шок в Лиссабоне

Главной сенсацией вечера стал "Карабах". Азербайджанский клуб, проигрывая "Бенфике" 0:2, перевернул матч и победил 3:2. Решающий удар был нанесен на 86-й минуте.

Для лиссабонцев поражение стало унижением, а для "Карабаха" — историческим триумфом и громким возвращением в ЛЧ после восьмилетнего перерыва.

Английская сила

"Арсенал" уверенно разобрался с "Атлетиком" в Бильбао (2:0) благодаря голам Мартинелли и Троссарда, а "Тоттенхэм" победил "Вильярреал" 1:0 — с курьезным автоголом голкипера Луиса Жуниора на четвертой минуте.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Последние материалы
Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти
Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала
Осенняя магия на клумбе: японские цветы создают композиции, которые не повторит никто
Обычный лимон в стакане превращён в культ: вся правда о его влиянии на кожу и красоту
Рынок золота бурлит: Казахстан нарастил импорт из России
Север против Мальдив: почему всё больше туристов выбирают лёд вместо песка
Авокадо не почернеет: хитрый трюк сохранит его свежим на 3 дня — вот как
Тёмные стороны домов с привидениями и почему там так жутко
Крошечные создания обманули смерть: супергерои природы, которым не страшны радиация, вакуум и мороз
Кремы и сыворотки соблазняют блеском: но их сочетание открывает ящик Пандоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.