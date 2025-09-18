Лига чемпионов сошла с ума: сенсации, драмы и шокирующие развязки первого тура

Лига чемпионов стартовала с оглушительных сенсаций и драмы до последних секунд.

Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реал Мадрид

Герой мадридского вечера

В поединке против "Марселя" "Реал" оказался в сложной ситуации: красная карточка Дани Карвахаля на 72-й минуте оставила "сливочных" в меньшинстве. Но Килиан Мбаппе взял игру на себя и реализовал два пенальти, оформив победу 2:1.

Эти голы вывели француза на шестое место в списке лучших бомбардиров турнира. Он догнал легендарного Мюллера.

Туринская буря

В Турине зрители стали свидетелями сумасшедшего шоу. "Ювентус" и "Боруссия" Дортмунд выдали вторую половину с восемью голами.

В компенсированное время "Боруссия" вела в два мяча, но туринцы вырвали ничью 4:4 благодаря пенальти Душана Влаховича и удару Ллойда Келли в 96-й минуте.

Шок в Лиссабоне

Главной сенсацией вечера стал "Карабах". Азербайджанский клуб, проигрывая "Бенфике" 0:2, перевернул матч и победил 3:2. Решающий удар был нанесен на 86-й минуте.

Для лиссабонцев поражение стало унижением, а для "Карабаха" — историческим триумфом и громким возвращением в ЛЧ после восьмилетнего перерыва.

Английская сила

"Арсенал" уверенно разобрался с "Атлетиком" в Бильбао (2:0) благодаря голам Мартинелли и Троссарда, а "Тоттенхэм" победил "Вильярреал" 1:0 — с курьезным автоголом голкипера Луиса Жуниора на четвертой минуте.