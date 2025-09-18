Тело Кена — не шутка: как Гослинг вылепил форму, которая свела с ума весь интернет

После премьеры "Барби" Райан Гослинг стал не только экранным Кеном, но и символом мужской "пляжной формы". Соцсети наводнили кадры его тренировок, а фитнес-энтузиасты начали обсуждать, как актёру удалось добиться такой фигуры. Секрет — в системной работе и дисциплине, которую Гослинг практикует уже много лет.
Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин разобрал тренировочную программу актёра и отметил: она построена на классической бодибилдерской системе для "пляжной категории" — сильный верх, широкие плечи и рельефный корпус.
"Тренировка направлена на проработку рук со всех сторон", — пояснил тренер Денис Соломин.
Жим штанги на наклонной скамье — 4х10.
Отжимания на брусьях с весом — 3х12.
Разведение гантелей на наклонной скамье — 3х8.
Французский жим лёжа — 3х12.
Подъёмы ног в висе на пресс — 3 подхода до отказа.
Подтягивания обратным хватом с утяжелителями — 3х10.
Подтягивания с весом — 3х10.
Тяга штанги к поясу — 4х10.
Разведение гантелей в наклоне — 3х8.
Подъёмы гантелей перед собой — 3х12.
Жим Арнольда — 3х10.
"Велосипед" на пресс — до отказа.
"И, опять же, большой акцент на спину, а в конце — упражнения, поддерживающие тонус", — отметил тренер Денис Соломин.
Интервальный бег по схеме 30/90 (спринт 30 секунд, ходьба 90 секунд) — 20-25 минут.
Планка — 5 минут с паузами.
"Спринты — отличное дополнение для выносливости и тренировки сердечно-сосудистой системы", — добавил эксперт Денис Соломин.
Полный день восстановления: сон, питание, массаж или лёгкая йога.
Делайте акцент на базовые упражнения: жимы, подтягивания, тяги.
Включайте кардио хотя бы дважды в неделю для баланса.
Соблюдайте режим сна не менее 7-8 часов.
Питайтесь с упором на белок (курица, рыба, яйца, протеин).
Следите за техникой — это важнее веса на штанге.
Ошибка: тренироваться 6 раз в неделю без подготовки.
Последствие: перетренированность, травмы.
Альтернатива: начинать с 3-4 тренировок, постепенно повышая нагрузку.
Ошибка: копировать план Гослинга без учёта своего уровня.
Последствие: перегрузка суставов, боли в спине.
Альтернатива: адаптировать программу вместе с тренером.
Ошибка: пренебрегать питанием.
Последствие: отсутствие роста мышц, упадок сил.
Альтернатива: сбалансированная диета и поддержка нутрициолога.
...цель — не "тело Кена", а здоровье и функциональность? Тогда программа Гослинга может быть основой, но стоит заменить часть силовых тренировок на плавание, йогу или пилатес. Такой вариант лучше подойдёт офисным работникам с малоподвижным образом жизни.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|6 тренировок в неделю
|Быстрый результат, рельефное тело
|Высокая нагрузка
|Базовые упражнения
|Рост силы и массы
|Требуют техники и контроля
|Кардио-сессии
|Выносливость, жиросжигание
|Нагрузка на сердце и суставы
|Структурированный план
|Дисциплина и прогресс
|Подходит не всем новичкам
Можно ли выполнять такую программу новичку?
Нет, она рассчитана на подготовленных людей. Начинать стоит с 3 тренировок в неделю.
Сколько времени занимает тренировка?
От 60 до 120 минут в зависимости от дня.
Что главное в программе Гослинга?
Системность, дисциплина и баланс между силовыми и кардио-нагрузками.
Миф: чтобы выглядеть как Гослинг, достаточно качать руки.
Правда: форма актёра — результат комплексной работы над всем телом.
Миф: кардио убивает мышцы.
Правда: грамотное кардио повышает выносливость и помогает формировать рельеф.
Миф: звёзды достигают результата только благодаря генетике.
Правда: дисциплина и правильное питание играют ключевую роль.
Такая программа невозможна без дисциплины. Сон — главный инструмент восстановления. Гослинг уделяет особое внимание режиму и, по словам экспертов, не жертвует отдыхом даже ради съёмок. Психологический аспект тоже важен: тренировки формируют уверенность в себе и стрессоустойчивость.
Райан Гослинг начал "пляжную" систему тренировок ещё до фильма "Эта дурацкая любовь".
В его программах особое место занимают подтягивания с весом — любимое упражнение актёра.
Актёр избегает чрезмерного "перекачивания", делая упор на эстетику, а не на максимальные веса.
Методика "пляжного бодибилдинга" появилась в США ещё в середине XX века. Её применяли спортсмены, готовившиеся к выступлениям на пляжах Калифорнии. Главная цель — не рекорды в жиме, а визуально гармоничное тело. Именно этот подход выбрал Райан Гослинг, готовясь к роли Кена, и доказал, что классические методики до сих пор работают.
