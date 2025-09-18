Тело Кена — не шутка: как Гослинг вылепил форму, которая свела с ума весь интернет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

После премьеры "Барби" Райан Гослинг стал не только экранным Кеном, но и символом мужской "пляжной формы". Соцсети наводнили кадры его тренировок, а фитнес-энтузиасты начали обсуждать, как актёру удалось добиться такой фигуры. Секрет — в системной работе и дисциплине, которую Гослинг практикует уже много лет.

Тренировка в спортзале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спортзале

Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин разобрал тренировочную программу актёра и отметил: она построена на классической бодибилдерской системе для "пляжной категории" — сильный верх, широкие плечи и рельефный корпус.

"Тренировка направлена на проработку рук со всех сторон", — пояснил тренер Денис Соломин.

Программа тренировок Райана Гослинга

Понедельник и четверг — руки и грудь

  • Жим штанги на наклонной скамье — 4х10.

  • Отжимания на брусьях с весом — 3х12.

  • Разведение гантелей на наклонной скамье — 3х8.

  • Французский жим лёжа — 3х12.

  • Подъёмы ног в висе на пресс — 3 подхода до отказа.

  • Подтягивания обратным хватом с утяжелителями — 3х10.

Вторник и пятница — спина и плечи

  • Подтягивания с весом — 3х10.

  • Тяга штанги к поясу — 4х10.

  • Разведение гантелей в наклоне — 3х8.

  • Подъёмы гантелей перед собой — 3х12.

  • Жим Арнольда — 3х10.

  • "Велосипед" на пресс — до отказа.

"И, опять же, большой акцент на спину, а в конце — упражнения, поддерживающие тонус", — отметил тренер Денис Соломин.

Среда и суббота — кардио и кор

  • Интервальный бег по схеме 30/90 (спринт 30 секунд, ходьба 90 секунд) — 20-25 минут.

  • Планка — 5 минут с паузами.

"Спринты — отличное дополнение для выносливости и тренировки сердечно-сосудистой системы", — добавил эксперт Денис Соломин.

Воскресенье — отдых

Полный день восстановления: сон, питание, массаж или лёгкая йога.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте акцент на базовые упражнения: жимы, подтягивания, тяги.

  2. Включайте кардио хотя бы дважды в неделю для баланса.

  3. Соблюдайте режим сна не менее 7-8 часов.

  4. Питайтесь с упором на белок (курица, рыба, яйца, протеин).

  5. Следите за техникой — это важнее веса на штанге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться 6 раз в неделю без подготовки.
    Последствие: перетренированность, травмы.
    Альтернатива: начинать с 3-4 тренировок, постепенно повышая нагрузку.

  • Ошибка: копировать план Гослинга без учёта своего уровня.
    Последствие: перегрузка суставов, боли в спине.
    Альтернатива: адаптировать программу вместе с тренером.

  • Ошибка: пренебрегать питанием.
    Последствие: отсутствие роста мышц, упадок сил.
    Альтернатива: сбалансированная диета и поддержка нутрициолога.

А что если…

...цель — не "тело Кена", а здоровье и функциональность? Тогда программа Гослинга может быть основой, но стоит заменить часть силовых тренировок на плавание, йогу или пилатес. Такой вариант лучше подойдёт офисным работникам с малоподвижным образом жизни.

Плюсы и минусы программы

Аспект Плюсы Минусы
6 тренировок в неделю Быстрый результат, рельефное тело Высокая нагрузка
Базовые упражнения Рост силы и массы Требуют техники и контроля
Кардио-сессии Выносливость, жиросжигание Нагрузка на сердце и суставы
Структурированный план Дисциплина и прогресс Подходит не всем новичкам

FAQ

Можно ли выполнять такую программу новичку?
Нет, она рассчитана на подготовленных людей. Начинать стоит с 3 тренировок в неделю.

Сколько времени занимает тренировка?
От 60 до 120 минут в зависимости от дня.

Что главное в программе Гослинга?
Системность, дисциплина и баланс между силовыми и кардио-нагрузками.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы выглядеть как Гослинг, достаточно качать руки.
    Правда: форма актёра — результат комплексной работы над всем телом.

  • Миф: кардио убивает мышцы.
    Правда: грамотное кардио повышает выносливость и помогает формировать рельеф.

  • Миф: звёзды достигают результата только благодаря генетике.
    Правда: дисциплина и правильное питание играют ключевую роль.

Сон и психология

Такая программа невозможна без дисциплины. Сон — главный инструмент восстановления. Гослинг уделяет особое внимание режиму и, по словам экспертов, не жертвует отдыхом даже ради съёмок. Психологический аспект тоже важен: тренировки формируют уверенность в себе и стрессоустойчивость.

Интересные факты

  1. Райан Гослинг начал "пляжную" систему тренировок ещё до фильма "Эта дурацкая любовь".

  2. В его программах особое место занимают подтягивания с весом — любимое упражнение актёра.

  3. Актёр избегает чрезмерного "перекачивания", делая упор на эстетику, а не на максимальные веса.

Исторический контекст

Методика "пляжного бодибилдинга" появилась в США ещё в середине XX века. Её применяли спортсмены, готовившиеся к выступлениям на пляжах Калифорнии. Главная цель — не рекорды в жиме, а визуально гармоничное тело. Именно этот подход выбрал Райан Гослинг, готовясь к роли Кена, и доказал, что классические методики до сих пор работают.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
