Малыш спит — тело меняется: всего 30 минут в день, и ты снова чувствуешь себя собой

Your browser does not support the audio element. Спорт

Появление малыша меняет привычный ритм жизни женщины. В первые месяцы после родов времени на полноценные тренировки почти не остаётся: день проходит между заботой о ребёнке, кормлением и редкими минутами отдыха. Но даже короткие комплексы упражнений способны поддерживать тонус, улучшать самочувствие и помогать быстрее восстановиться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Боковые наклоны для спины и пресса

Фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова специально для молодых мам составила программу из пяти доступных упражнений, которые можно выполнять дома или на улице. Главное условие — начинать занятия стоит не раньше, чем через полтора-два месяца после естественных родов или через три месяца после кесарева сечения и только с разрешения врача.

"Данная тренировка займет буквально полчаса", — сказала тренер Ольга Яблокова.

Топ-5 упражнений для молодых мам

Приседания

Базовое упражнение, задействующее ноги и ягодицы. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина ровная. На вдохе отведите таз назад и опуститесь вниз, на выдохе вернитесь в исходное положение. Выполняйте по 20-30 повторов в трёх подходах.

Отжимания от опоры

Подойдут для укрепления мышц рук и груди. Поставьте ладони на диван или стол, ноги держите на полу. На вдохе опустите грудь вниз, на выдохе поднимайтесь обратно. Сделайте 3 подхода по 15 повторений.

Выпады

Развивают баланс и укрепляют мышцы бёдер. Сделайте шаг вперёд, согните колено, опуститесь вниз. На выдохе вернитесь в исходное положение, затем выполните движение другой ногой.

Планка на диване

Это щадящий вариант классической планки. Ладони поставьте на опору (диван, скамью), ноги вытяните назад. Напрягите мышцы пресса и удерживайте положение 30-45 секунд.

Лёгкая растяжка

Когда ребёнок играет или ползает рядом, найдите несколько минут на мягкие растягивающие движения: потянитесь вверх, сделайте наклоны корпуса вправо и влево, вращения грудной клеткой. Затем наклонитесь к носкам — сначала к правой ноге, затем к левой.

Таблица "Сравнение" упражнений

Упражнение Цель Время/повторы Эффект Приседания Ноги, ягодицы 3х20-30 Повышение тонуса Отжимания Руки, грудь 3х15 Укрепление мышц Выпады Бёдра, баланс 2-3 минуты Улучшение координации Планка Пресс, спина, руки 30-45 секунд Стабилизация корпуса Растяжка Спина, корпус, ноги 3-5 минут Снятие напряжения

Советы шаг за шагом

Перед началом занятий выпейте немного воды. Занимайтесь, когда малыш спит или играет рядом. Начинайте с лёгкой разминки — махи руками, шаги на месте. Двигайтесь медленно, следите за дыханием. После тренировки сделайте пару минут растяжки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать занятия слишком рано.

Последствие: риск травм и осложнений.

Альтернатива: дождаться разрешения врача и рекомендованных сроков.

Ошибка: выполнять упражнения слишком интенсивно.

Последствие: переутомление, потеря сил.

Альтернатива: начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузку.

Ошибка: тренироваться без перерывов.

Последствие: усталость и снижение мотивации.

Альтернатива: делать паузы, разбивать комплекс на части.

А что если…

А что если превратить занятия в маленький ритуал вместе с ребёнком? Пока малыш играет на коврике, мама делает планку или растяжку. Это помогает не только оставаться в форме, но и формирует у ребёнка с раннего возраста позитивное отношение к спорту.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы Тренировки дома Экономия времени, доступность Нет профессионального контроля Лёгкий фитнес Быстрое восстановление Медленный прогресс Занятия на улице Свежий воздух, разнообразие Зависимость от погоды

FAQ

Когда можно начинать тренировки после родов?

Через 1,5-2 месяца после естественных родов или через 3 месяца после кесарева с разрешения врача.

Сколько времени занимает комплекс?

Около 30 минут. Его легко встроить в режим дня молодой мамы.

Нужен ли инвентарь?

Нет. Достаточно удобной одежды и небольшой опоры — дивана или стула.

Мифы и правда

Миф: после родов спорт противопоказан.

Правда: лёгкие тренировки помогают быстрее восстановиться.

Миф: нужны сложные тренажёры.

Правда: собственный вес и простая мебель достаточно для первых упражнений.

Миф: растяжка бесполезна.

Правда: она снимает мышечные зажимы и улучшает гибкость.

Сон и психология

Физическая активность после родов помогает не только телу, но и психике. Лёгкие упражнения уменьшают тревожность, улучшают сон и настроение. А регулярные короткие тренировки помогают молодой маме почувствовать контроль над своим телом и временем.

Интересные факты

Лёгкие физические нагрузки снижают риск послеродовой депрессии. Планка считается одним из самых эффективных упражнений для укрепления мышц кора. У новоиспечённых мам даже 10 минут активных движений в день заметно улучшают обмен веществ.

Исторический контекст

В разные эпохи женщины по-разному восстанавливались после родов. В Древнем Египте практиковали мягкие танцевальные движения, в Китае — дыхательные практики цигун, в Европе XIX века — прогулки на свежем воздухе. Сегодня эти традиции объединяются в современные комплексы лёгкого фитнеса для мам.