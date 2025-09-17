Разминка, которая работает лучше приседаний: попробуйте разгибания-наклоны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Это упражнение подходит для подготовки к тренировке: оно включает в работу крупные суставы, мягко нагружает ягодицы и помогает развить чувство баланса. Разгибания-наклоны в шаге можно выполнять без дополнительного оборудования, а их простая техника делает движение доступным даже новичкам.

Разгибания-наклоны, упражнение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разгибания-наклоны, упражнение

Техника выполнения

Встаньте прямо, руки свободно опустите вдоль корпуса. На вдохе сделайте шаг левой ногой вперёд и перенесите на неё вес тела. Одновременно вытяните руки вверх и слегка прогните спину.

На выдохе верните левую ногу назад и поставьте её на носок, а руки опустите вниз. Отведите таз назад, чуть согните правое колено и наклоните корпус вперёд, уводя руки за спину немного выше линии туловища. На вдохе вернитесь в исходное положение и повторите движение.

Чем полезно упражнение

Разгибания-наклоны активируют ягодичные мышцы, особенно если удерживать спину прямой и переносить большую часть веса на опорную ногу. Они также развивают координацию: постоянный шаг вперёд-назад и перенос веса тренируют чувство равновесия.

Как усложнить упражнение

  • Для позвоночника. При наклоне добавьте сгибание: опуститесь лбом к правому колену, одновременно уведя руки назад и вверх. Это увеличит амплитуду движения и растяжение мышц.

  • Для баланса. Вместо шага вперёд перенесите вес на правую ногу и поднимите согнутую в колене левую вверх. Затем на выдохе уведите её назад и выполните наклон. Этот вариант требует большей устойчивости и концентрации.

Сколько выполнять

Разгибания-наклоны лучше всего включать в разминку. Делайте по одному подходу на каждую ногу, работая в комфортном темпе 60-90 секунд без отдыха. Этого достаточно, чтобы разогреть мышцы и подготовить тело к основной нагрузке.

Плюсы и минусы

Плюсы: упражнение подходит для разминки, не требует оборудования, задействует несколько групп мышц, улучшает координацию.
Минусы: при нарушении техники возрастает нагрузка на поясницу; людям с проблемами равновесия выполнять сложные варианты может быть трудно.

Исторический контекст

Наклоны и выпады использовались ещё в гимнастике XIX века как базовые элементы подготовки. Современные тренировки адаптировали их для функционального фитнеса и разминок, сделав упражнения более безопасными и доступными.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
