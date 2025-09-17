Олимпийская чемпионка попала в базу Миротворец — что это меняет для Загитовой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в список украинского сайта "Миротворец"*. Основанием стало её участие в крымском фестивале "Таврида.Арт" в 2021 году.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алина Загитова

Что известно

По данным ресурса, Загитову обвиняют в "сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских мероприятиях России и незаконной коммерческой деятельности в Крыму". Таким образом, участие спортсменки в культурном событии стало формальным поводом для занесения в базу.

Стоит отметить, что ранее в "Миротворец" попадали не только политики и деятели культуры, но и совсем неожиданные фигуранты, пишет издание "Постньюс". Так, в 2023 году в списке оказался двухлетний мальчик Захар из России, которому также вменили "нарушение границы Украины".

Реакция и контекст

Попадание в "Миротворец" не влечёт за собой юридических последствий в России, однако на Украине этот список активно используется как инструмент публичного давления. Для российских деятелей культуры это не первый случай: ранее там появлялись имена актёров, певцов, спортсменов.

Что если попасть в базу

Для фигурантов базы возможны репутационные риски: ограничение в приглашениях на международные мероприятия, снижение привлекательности для зарубежных спонсоров. Впрочем, в России подобные записи воспринимаются скорее как курьёз и никак не мешают продолжать карьеру.

Мифы и правда

  • Миф: попадание в базу означает запрет на международные соревнования. Правда: официальных юридических последствий это не имеет, решение принимают конкретные организации.

  • Миф: в "Миротворец" заносят только политиков. Правда: в списке оказываются и артисты, и спортсмены, и даже дети.

  • Миф: можно "вычеркнуть" себя из базы по заявлению. Правда: сайт не предусматривает процедуры удаления информации.

Интересные факты

  1. Загитова — чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и одна из самых титулованных фигуристок России.

  2. Фестиваль "Таврида.Арт" ежегодно собирает сотни участников и стал одной из ключевых культурных площадок Крыма.

  3. В разные годы в базу "Миротворца" попадали известные российские артисты, телеведущие и музыканты.

* Сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
