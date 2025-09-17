Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование лосьона перед сывороткой: разбираем плюсы и минусы шага
Знания ломают барьеры старения: это образование открывает дверь к долголетию и здоровью
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия

Простые упражнения с мячом и гантелями: как укрепить мышцы кора за 15 минут в день

Спорт

Чтобы тело было выносливым и готовым к любым нагрузкам, необходимо развивать мышцы кора. Именно они отвечают за устойчивость, баланс и способность безопасно выполнять бытовые и спортивные движения. Функциональные тренировки позволяют тренировать эти мышцы максимально естественно, потому что упражнения имитируют нагрузки, знакомые нам по повседневной жизни — переноска сумок, наклоны, подъём предметов.

Спортивное тело весной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное тело весной

Почему важны функциональные тренировки корпуса

Мышцы, которые крепятся к тазу и позвоночнику, играют роль стабилизаторов. Когда они сильные, спина меньше страдает от перегрузок, а тело легче справляется с ежедневными задачами: присесть в машину, поднять ребёнка или донести пакеты из магазина. Ещё один плюс — профилактика травм, особенно при активном образе жизни или работе, связанной с физическими нагрузками.

Комплекс упражнений для сильного корпуса

Ниже собраны упражнения, которые помогут развить силу и устойчивость. Достаточно выбрать 5-6 из них, чтобы составить полноценную тренировку.

1. Фермерская сумка

Это упражнение учит держать корпус жёстким при переноске тяжестей. В работу включаются косые и поперечная мышцы живота, плечи, ягодицы и ноги.

  • Встаньте ровно, ноги на ширине таза.

  • Возьмите гирю или гантель в одну руку, другая остаётся свободной.

  • Отведите плечи назад, держите спину прямой.

  • Идите вперёд в течение минуты, сохраняя напряжение корпуса.

  • Сделайте паузу и повторите упражнение на другую руку.

Выполняйте по два подхода на каждую сторону.

2. Гало

Упражнение развивает подвижность плеч, укрепляет пресс и руки.

  • Встаньте ровно, держите гантель обеими руками перед лицом.

  • Локти согнуты под углом 90 градусов.

  • Медленно обведите гантель вокруг головы по часовой стрелке.

  • Вернитесь в исходное положение и повторите движение против часовой стрелки.

Сделайте 6-8 повторений.

3. Русский твист с набивным мячом

Этот вариант отлично тренирует мышцы кора и вращательную силу.

  • Сядьте на пол, согните колени.

  • Откиньте корпус назад под углом 45 градусов.

  • Держите мяч у груди.

  • Повернитесь влево и коснитесь пола рядом с бедром, затем сделайте то же самое вправо.

Выполните 10-12 повторов.

4. Удар мячом сверху

Упражнение развивает силу корпуса, плеч и спины, помогает улучшить координацию.

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.

  • Держите мяч на уровне груди.

  • Поднимитесь на носки, вытяните руки вверх.

  • Согнитесь в бёдрах и ударьте мячом об пол перед собой.

  • Поймайте мяч на отскоке и повторите 9 раз.

5. Пуловер с гантелями и опусканием ног

Упражнение развивает глубокие стабилизаторы корпуса.

  • Лягте на спину, ноги согнуты, колени над бёдрами.

  • Держите гантель обеими руками над грудью.

  • Одновременно опускайте руки за голову и одну ногу вниз.

  • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую ногу.

Сделайте 10-12 повторений.

6. Марш с эспандером

Укрепляет мышцы кора и ног, развивает равновесие.

  • Встаньте прямо, наденьте кольцевой эспандер на стопы.

  • Поднимите одно колено к груди и задержитесь на 1-2 секунды.

  • Верните ногу на пол и повторите движение другой ногой.

Выполняйте по 3-5 повторов на каждую сторону.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом комплекса разогрейтесь: сделайте круговые движения плечами, лёгкие приседания и наклоны.

  2. Начинайте с лёгких весов, постепенно увеличивая нагрузку.

  3. Контролируйте дыхание: выдох на усилие, вдох при возвращении.

  4. Выполняйте упражнения медленно, сосредотачиваясь на технике.

  5. Завершайте тренировку растяжкой, особенно для спины и плеч.

Плюсы и минусы

Плюсы: укрепление корпуса, профилактика травм, улучшение осанки и равновесия.
Минусы: нужен инвентарь (гантели, мяч, эспандер), необходим контроль техники.

Исторический контекст

Функциональные тренировки появились как элемент реабилитации для восстановления после травм. Позже их включили в армейские программы и спорт высших достижений. Сегодня они стали частью фитнеса, доступного каждому.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Последние материалы
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью
Секрет идеального сливочного мороженого: добавьте клубнику в этот момент — вкуснее, чем из магазина
Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники
Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.