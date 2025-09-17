Французский футбол прощается с легендой: Самуэль Юмтити завершил карьеру

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Французский футбол потерял ещё одного чемпиона мира. Всего в 31 год Самуэль Умтити принял решение завершить карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самуэль Умтити

Легендарный защитник, подаривший Франции выход в финал ЧМ-2018 благодаря своему головокружительному удару головой в ворота Бельгии, уходит из-за травм, не позволивших ему вернуться на прежний уровень.

Прощание

Сборная Франции отдала ему дань уважения, назвав его одним из ключевых бойцов, без которых "золотой" успех 2018 года был бы невозможен.

Тренер Дидье Дешам отметил, что Умтити до конца боролся с болями в колене и проявил мужество, достойное настоящего чемпиона.

Реакция бывших

Родной клуб Умтити, "Лион", поблагодарил его за путь "от Тола Вологе до Москвы", намекнув, что в будущем он может вернуться к команде уже в другой роли.

"Барселона", где защитник провёл шесть сезонов, напомнила о его 134 матчах и семи выигранных трофеях.

Эмоции в соцсетях

Французские чемпионы мира — от Варана до Погба и Мбаппе — посвятили ему тёплые слова. Килиан даже выложил трогательное видео, а Погба вспомнил радостный момент празднования знаменитого гола с Умтити.

Бывшие партнёры по "Лиону", "Барселоне" и "Лиллю" также не скрывали эмоций — все подчёркивали, что карьера защитника завершилась слишком рано, но навсегда останется яркой.