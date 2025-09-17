Всего три недели — и пресс станет плоским: лучшая методика для девушек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:41
Спорт

Живот — самая коварная зона, и избавиться от него непросто. Но журналисты Men Today уверяют: при правильной системе нагрузок уже через три недели можно увидеть первые заметные результаты.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Секрет — в грамотном сочетании силовых, статических и динамических упражнений, которые запускают жиросжигание и укрепляют мышцы корпуса.

Первая неделя

На старте главное — пробудить тело и задать высокий темп. В этот период акцент делается на силовые и статические движения. В тренировках должны появиться:

  • приседания с прыжком
  • отжимания с хлопком
  • подтягивания
  • спринты
  • выпады
  • быстрые и медленные отжимания

Такое чередование формата упражнений заставляет организм работать на пределе и ускоряет обмен веществ.

Вторая неделя

После закладки базы приходит время для динамических движений. В программу включаются:

  • классические и боковые выпады
  • бег
  • "медвежьи шаги"

Всё это в сочетании с планками помогает укрепить пресс и мышцы кора, а также улучшить координацию.

Третья неделя

Здесь нагрузка становится более комплексной. Появляются координационно сложные элементы:

  • берпи
  • V-подъёмы

Финальные тренировки направлены на то, чтобы тело работало как единое целое, а калории сжигались даже после завершения занятий.

Почему эта схема работает

План построен на принципе "удар — восстановление — усложнение". Чередование силовых и динамических нагрузок прорабатывает мышцы с разных сторон, запускает жиросжигание и помогает подтянуть проблемные зоны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
