Кардио, силовые и растяжка: названа идеальная формула тренировок для женщин после 50

С возрастом тело начинает меняться: снижается уровень гормонов, мышцы теряют тонус, а кости становятся более хрупкими. Но регулярные тренировки способны замедлить эти процессы и подарить энергию, лёгкость и уверенность в себе.

Фитнес-тренер Ольга Яблокова уверена: женщинам старше 50 спорт нужен не меньше, чем в 30 — просто подход должен быть более разумным и безопасным.

Комбинация — ключ к результату

По словам эксперта, лучший вариант для женщин 50+ - это комбинированные тренировки. Они должны включать силовые упражнения для укрепления мышц и костей, кардионагрузку для сердца и сосудов, а также растяжку для подвижности суставов. Такой комплекс делает занятия максимально эффективными и безопасными.

Силовые упражнения — защита от старения

Многие женщины боятся силовых тренировок, считая их слишком тяжёлыми. Но именно они помогают сохранить плотность костей и предотвратить остеопороз. Достаточно лёгких гантелей, резинок или собственного веса тела, чтобы мышцы оставались в тонусе, пишет "Спорт-Экспресс".

Кардио для сердца и энергии

Ходьба, плавание, велосипед или лёгкие пробежки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и поддерживают бодрость. Кардиоупражнения особенно важны для женщин после 50, ведь именно в этом возрасте растёт риск заболеваний сердца.

Растяжка и гибкость

Яблокова подчёркивает: растяжка должна стать обязательной частью каждой тренировки. Она сохраняет эластичность связок, снижает риск травм и помогает почувствовать лёгкость в теле.

Правила безопасности

Фитнес-тренер напоминает: любая тренировка должна начинаться с разминки и завершаться заминкой. Перерывы между подходами — не менее 1-2 минут. Важно следить за дыханием, избегать чрезмерных нагрузок и обязательно пить воду.