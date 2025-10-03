Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира

Можно ли похудеть, просто начав ходить в бассейн? На первый взгляд кажется, что да: ведь в воде задействованы все мышцы, нагрузка щадящая, а сама тренировка проходит без перегрева и лишнего стресса для суставов. Но на практике многие разочаровываются: вес почти не меняется, несмотря на регулярные походы в бассейн. Почему так происходит и как превратить плавание в эффективный инструмент для снижения веса — объясняет заслуженный мастер спорта России, амбассадор IRONSTAR и SWIMSTAR Дарья Пикалова.
Сегодня плавание часто называют "универсальным способом" привести тело в порядок. Вода действительно помогает равномерно нагружать организм: работают и руки, и ноги, и корпус. При этом нагрузка мягкая, суставы не страдают, а травмы случаются крайне редко. Всё звучит идеально. Но у плавания есть свои нюансы.
"Плавание — отличный способ тратить калории. Но это не значит, что любой заплыв автоматически превращается в похудение. Чтобы тренировка реально работала, нужно владеть техникой и поддерживать интенсивность",- говорит Дарья Пикалова.
Главная ошибка новичков — считать, что любое пребывание в воде равно тренировке.
На самом деле:
Эффект достигается только тогда, когда вы двигаетесь в течение 40-60 минут подряд, держите пульс в целевой зоне (100-130 ударов в минуту) и следите за техникой.
Плавание формирует особый тип фигуры — вытянутый, рельефный, с хорошо очерченной спиной и плечами. Вода помогает "подсушить" тело и убрать лишний объём, особенно в области талии.
Но если цель — нарастить массу и "раскачать" мышцы, бассейн вряд ли станет решением. Для этого нужны силовые тренировки в зале. Зато в сочетании с правильным питанием плавание отлично подходит для тех, кто хочет именно стать стройнее и выносливее.
Не все стили одинаково полезны для жиросжигания.
Баттерфляй - самый энергозатратный.
За 30 минут можно потратить до 500 калорий. Но этот стиль технически сложный и очень силовой, поэтому большинству любителей он недоступен.
Кроль - более универсальный вариант.
При средней интенсивности и правильной технике за час можно сжечь до 450 калорий. Главное — плавать без длительных остановок и держать пульс в рабочей зоне.
Интервальные тренировки — дают лучший результат.
Это чередование разных стилей, скорости и коротких пауз. Такой подход позволяет подключать разные группы мышц и ускоряет расход энергии.
"Если вы комбинируете кроль, брасс, дельфин и спину, результат будет гораздо выше, чем при однообразном плавании",- говорит Дарья Пикалова.
У тех, кто занимается плаванием, есть ещё одна особенность: после выхода из воды часто накатывает настоящий "зверский" аппетит.
Причины:
"Сжечь 500 калорий за тренировку легко. Но если после бассейна выпить кофе с булочкой — результат исчезает. Поэтому питание нужно держать под контролем",- рассказывает Дарья Пикалова.
На удивление, бег для снижения веса часто оказывается эффективнее. Причина проста: почти каждый умеет бегать, и интенсивность там выше.
"Человек приходит в бассейн, немного поплескался и думает, что потренировался. На деле — нет. Без техники плавание становится почти отдыхом",- озвучила Дарья Пикалова.
Поэтому, чтобы плавание действительно работало на похудение, нужно учиться. Только правильная техника позволяет держать нужный темп и расходовать калории.
Базовая программа для тех, кто хочет похудеть:
В плане калорий особой разницы нет. Но в бассейне проще контролировать нагрузку: вода теплее, видна дорожка и дно, можно оттолкнуться от бортика.
Открытая вода подходит опытным пловцам, но для новичков она часто слишком непредсказуема: течение, мутность и психологический дискомфорт снижают эффективность.
"Чтобы был результат — надо именно плыть. И помнить: вопрос не только в том, сколько вы тратите, но и в том, как вы сочетаете нагрузку с питанием", — говорит Дарья Пикалова.
Плавание действительно может стать мощным инструментом для снижения веса, если сочетать его с контролем питания и правильной техникой. Оно укрепляет всё тело, делает фигуру подтянутой, развивает выносливость и работает на здоровье без лишней нагрузки на суставы.
Поэтому если вы ищете не только способ похудеть, но и активность, которая подарит удовольствие и станет привычкой на годы — бассейн может стать вашим лучшим выбором.
