Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира

Спорт

Можно ли похудеть, просто начав ходить в бассейн? На первый взгляд кажется, что да: ведь в воде задействованы все мышцы, нагрузка щадящая, а сама тренировка проходит без перегрева и лишнего стресса для суставов. Но на практике многие разочаровываются: вес почти не меняется, несмотря на регулярные походы в бассейн. Почему так происходит и как превратить плавание в эффективный инструмент для снижения веса — объясняет заслуженный мастер спорта России, амбассадор IRONSTAR и SWIMSTAR Дарья Пикалова.

Тренировка по плаванию
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка по плаванию

Плавание и похудение: мифы и реальность

Сегодня плавание часто называют "универсальным способом" привести тело в порядок. Вода действительно помогает равномерно нагружать организм: работают и руки, и ноги, и корпус. При этом нагрузка мягкая, суставы не страдают, а травмы случаются крайне редко. Всё звучит идеально. Но у плавания есть свои нюансы.

"Плавание — отличный способ тратить калории. Но это не значит, что любой заплыв автоматически превращается в похудение. Чтобы тренировка реально работала, нужно владеть техникой и поддерживать интенсивность",- говорит Дарья Пикалова.

Почему килограммы не уходят

Главная ошибка новичков — считать, что любое пребывание в воде равно тренировке.
На самом деле:

  • 10-15 минут у бортика — это отдых, а не спорт;
  • плавание "брассом с головой над водой" почти не тратит калорий;
  • слишком долгие паузы между заплывами сводят на нет пользу занятия.

Эффект достигается только тогда, когда вы двигаетесь в течение 40-60 минут подряд, держите пульс в целевой зоне (100-130 ударов в минуту) и следите за техникой.

Фигура пловца: что можно и что нельзя получить в бассейне

Плавание формирует особый тип фигуры — вытянутый, рельефный, с хорошо очерченной спиной и плечами. Вода помогает "подсушить" тело и убрать лишний объём, особенно в области талии.

Но если цель — нарастить массу и "раскачать" мышцы, бассейн вряд ли станет решением. Для этого нужны силовые тренировки в зале. Зато в сочетании с правильным питанием плавание отлично подходит для тех, кто хочет именно стать стройнее и выносливее.

Какие стили эффективнее

Не все стили одинаково полезны для жиросжигания.

Баттерфляй - самый энергозатратный.
За 30 минут можно потратить до 500 калорий. Но этот стиль технически сложный и очень силовой, поэтому большинству любителей он недоступен.

Кроль - более универсальный вариант.
При средней интенсивности и правильной технике за час можно сжечь до 450 калорий. Главное — плавать без длительных остановок и держать пульс в рабочей зоне.

Интервальные тренировки — дают лучший результат.
Это чередование разных стилей, скорости и коротких пауз. Такой подход позволяет подключать разные группы мышц и ускоряет расход энергии.

"Если вы комбинируете кроль, брасс, дельфин и спину, результат будет гораздо выше, чем при однообразном плавании",- говорит Дарья Пикалова.

Почему после бассейна хочется есть сильнее

У тех, кто занимается плаванием, есть ещё одна особенность: после выхода из воды часто накатывает настоящий "зверский" аппетит.

Причины:

  • вода в бассейне холоднее температуры тела — организм тратит силы на согревание;
  • сопротивление воды в 12 раз выше, чем у воздуха, что делает тренировку энергозатратнее;
  • обмен веществ ускоряется, и тело просит "возврата" энергии.

"Сжечь 500 калорий за тренировку легко. Но если после бассейна выпить кофе с булочкой — результат исчезает. Поэтому питание нужно держать под контролем",- рассказывает Дарья Пикалова.

Бег против плавания: где похудеть быстрее

На удивление, бег для снижения веса часто оказывается эффективнее. Причина проста: почти каждый умеет бегать, и интенсивность там выше.

"Человек приходит в бассейн, немного поплескался и думает, что потренировался. На деле — нет. Без техники плавание становится почти отдыхом",- озвучила Дарья Пикалова.

Поэтому, чтобы плавание действительно работало на похудение, нужно учиться. Только правильная техника позволяет держать нужный темп и расходовать калории.

Сколько и как часто плавать

Базовая программа для тех, кто хочет похудеть:

  • 3 занятия в неделю;
  • продолжительность — 45-60 минут;
  • пульс — 100-130 ударов;
  • обязательно — чередование стилей и интервальные тренировки;
  • регулярность.

Бассейн или открытая вода

В плане калорий особой разницы нет. Но в бассейне проще контролировать нагрузку: вода теплее, видна дорожка и дно, можно оттолкнуться от бортика.

Открытая вода подходит опытным пловцам, но для новичков она часто слишком непредсказуема: течение, мутность и психологический дискомфорт снижают эффективность.

Ошибки, которые мешают похудению

  1. Стоять у бортика и считать это тренировкой.
  2. Плавать в "ленивом" стиле — брассом с головой над водой.
  3. Не учитывать питание и "заедать" результаты тренировок.
  4. Пренебрегать техникой и пульсом.

"Чтобы был результат — надо именно плыть. И помнить: вопрос не только в том, сколько вы тратите, но и в том, как вы сочетаете нагрузку с питанием", — говорит Дарья Пикалова.

С чего начать

  1. Наведите порядок в питании и сне. Дефицит калорий и восстановление — основа.
  2. Найдите тренера хотя бы на первое время. Это поможет освоить правильную технику.
  3. Не стесняйтесь быть новичком. Важно не скорость, а регулярность и грамотное выполнение движений.

Плавание действительно может стать мощным инструментом для снижения веса, если сочетать его с контролем питания и правильной техникой. Оно укрепляет всё тело, делает фигуру подтянутой, развивает выносливость и работает на здоровье без лишней нагрузки на суставы.

Поэтому если вы ищете не только способ похудеть, но и активность, которая подарит удовольствие и станет привычкой на годы — бассейн может стать вашим лучшим выбором.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
