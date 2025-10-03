Сутулость — это новая зависимость: её можно победить движением, которое длится минуту

Вы когда-нибудь задумывались, почему у школьников, офисных сотрудников и даже у спортсменов так часто болит спина?
Ответ прост: долгое сидение, однообразные нагрузки и отсутствие движения разрушают мышечный баланс. Но хорошая новость в том, что укрепить позвоночник можно без изнуряющих планок — аэробные тренировки и простые упражнения работают не хуже.
Мы часами сидим за компьютером, держим в руках телефон или сумку, не поднимаем голову во время ходьбы.
В итоге:
Со временем к этому добавляются возрастные изменения — и вот уже мази, мануальная терапия и поиски чудо-средства становятся постоянными спутниками. Но большинство проблем реально предотвратить, если вовремя укреплять мышечный корсет.
Стабилизаторы — это мышцы спины и пресса, которые держат позвоночник в правильном положении.
Если они развиты:
Классическая планка действительно работает, но далеко не единственный вариант. Сегодня фитнес предлагает десятки упражнений, которые дают тот же эффект, но при этом интереснее и динамичнее.
Укреплять стабилизаторы важно всем, но есть группы риска:
"Фитнес-аэробика в этом смысле универсальна: движения симметричны, нагрузка равномерная, спазмы уходят, кровообращение улучшается", — сообщает мастер спорта и президента Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР) Татьяна Полухина.
Часто боль "маскируется": может тянуть спину, а причина в ягодицах или шее.
При обострении противопоказаны тренировки и резкие контрастные процедуры.
Ходьба, плавание, легкая аэробика — уже через 7-8 недель организм адаптируется.
Лучше 20 минут ежедневно, чем редкие изнуряющие занятия.
Оптимально — около 200 минут активности в неделю (по полчаса в день или час трижды в неделю).
"Мышечный корсет способен компенсировать даже выраженные искривления позвоночника. На мои тренировки приходили подростки с четвертой степенью сколиоза, и результаты были заметны", — отмечает Татьяна Полухина.
Главное — чередовать укрепление, растяжку и баланс. Даже простая ежедневная гимнастика снимает напряжение и возвращает лёгкость движений.
Здоровая спина — это не только про упражнения, но и про привычку двигаться. Скучные планки можно смело заменить аэробикой, танцами, плаванием или лёгкими упражнениями дома. Главное — регулярность и правильный подход.
