Сутулость — это новая зависимость: её можно победить движением, которое длится минуту

Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, почему у школьников, офисных сотрудников и даже у спортсменов так часто болит спина?
Ответ прост: долгое сидение, однообразные нагрузки и отсутствие движения разрушают мышечный баланс. Но хорошая новость в том, что укрепить позвоночник можно без изнуряющих планок — аэробные тренировки и простые упражнения работают не хуже.

Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале

Почему спина начинает болеть

Мы часами сидим за компьютером, держим в руках телефон или сумку, не поднимаем голову во время ходьбы.
В итоге:

  • одни мышцы перегружаются;
  • другие остаются "ленивыми" и теряют тонус;
  • постепенно формируются сколиоз, сутулость и спазмы.

Со временем к этому добавляются возрастные изменения — и вот уже мази, мануальная терапия и поиски чудо-средства становятся постоянными спутниками. Но большинство проблем реально предотвратить, если вовремя укреплять мышечный корсет.

Что такое мышцы-стабилизаторы

Стабилизаторы — это мышцы спины и пресса, которые держат позвоночник в правильном положении.
Если они развиты:

  • осанка становится ровной;
  • походка — красивой;
  • нагрузка распределяется правильно.

Классическая планка действительно работает, но далеко не единственный вариант. Сегодня фитнес предлагает десятки упражнений, которые дают тот же эффект, но при этом интереснее и динамичнее.

Кому особенно нужны упражнения для спины

Укреплять стабилизаторы важно всем, но есть группы риска:

  • школьники и студенты — из-за быстрого роста и долгого сидения за партой;
  • офисные сотрудники — постоянная работа за компьютером;
  • пенсионеры — у большинства после 50 лет уже есть изменения в позвоночнике;
  • спортсмены с односторонней нагрузкой (метатели копья, фехтовальщики).

"Фитнес-аэробика в этом смысле универсальна: движения симметричны, нагрузка равномерная, спазмы уходят, кровообращение улучшается", — сообщает мастер спорта  и президента Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР) Татьяна Полухина.

С чего начать новичку

Проверьтесь у врача.

Часто боль "маскируется": может тянуть спину, а причина в ягодицах или шее.

Не лечитесь сами. 

При обострении противопоказаны тренировки и резкие контрастные процедуры.

Начинайте с простого.

Ходьба, плавание, легкая аэробика — уже через 7-8 недель организм адаптируется.

Регулярность важнее нагрузки.

Лучше 20 минут ежедневно, чем редкие изнуряющие занятия.

Эффективные форматы тренировок

  • Пилатес - мягко укрепляет мышцы.
  • Аквааэробика - снимает нагрузку с позвоночника.
  • Фитнес-аэробика - динамично и весело, при этом работает со всеми группами мышц.
  • Танцы - отличный способ снять зажимы и улучшить настроение.

Оптимально — около 200 минут активности в неделю (по полчаса в день или час трижды в неделю).

"Мышечный корсет способен компенсировать даже выраженные искривления позвоночника. На мои тренировки приходили подростки с четвертой степенью сколиоза, и результаты были заметны", — отмечает Татьяна Полухина.

Простые упражнения для дома

  1. "Лодочка" — лежа на животе, поднимать вытянутые руки и ноги.
  2. "Кошка" — в позе на четвереньках плавно прогибать и округлять спину.
  3. Скручивания — лёжа на спине, колени согнуты, корпус и ноги уводим в разные стороны.
  4. Баланс — стоя на коленях, одновременно поднимать правую руку и левую ногу.
  5. Разминка руками —  наклоны, круговые движения, имитация плавания.

Главное — чередовать укрепление, растяжку и баланс. Даже простая ежедневная гимнастика снимает напряжение и возвращает лёгкость движений.

Здоровая спина — это не только про упражнения, но и про привычку двигаться. Скучные планки можно смело заменить аэробикой, танцами, плаванием или лёгкими упражнениями дома. Главное — регулярность и правильный подход.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
