Лучшего бомбардира Спартака отстранили: допинг-проба оказалась положительной

Хоккейный клуб "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещённое вещество. Из-за допинга его отстранили от матчей.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didzgalvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Набор для сбора допинг-проб

Он не будет тренироваться с командой и играть до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.

В пресс-службе клуба отметили, что допинг попал в организм игрока вне рамок деятельности ХК "Спартак" и медицинского штаба команды.

Отметим, что Морозов с 5 (1+4) очками является ведущим бомбардиром команды в текущем сезоне.

Он стал четвёртым хоккеистом КХЛ в 2025 году, в пробе которого нашли допинг.

Ранее за это отстранили игрока ЦСКА Владислава Каменева, Никиту Седова и капитана "Автомобилиста" Анатолия Голышева, пишет РБК Спорт.