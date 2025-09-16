Лучшего бомбардира Спартака отстранили: допинг-проба оказалась положительной

Хоккейный клуб "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещённое вещество. Из-за допинга его отстранили от матчей.
Он не будет тренироваться с командой и играть до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств.
В пресс-службе клуба отметили, что допинг попал в организм игрока вне рамок деятельности ХК "Спартак" и медицинского штаба команды.
Отметим, что Морозов с 5 (1+4) очками является ведущим бомбардиром команды в текущем сезоне.
Он стал четвёртым хоккеистом КХЛ в 2025 году, в пробе которого нашли допинг.
Ранее за это отстранили игрока ЦСКА Владислава Каменева, Никиту Седова и капитана "Автомобилиста" Анатолия Голышева, пишет РБК Спорт.
